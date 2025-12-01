JEE Main 2026: एनटीए ने खोली जेईई मेन करेक्शन विंडो, उम्मीदवारों के लिए फॉर्म में गलती सुधारने का अंतिम मौका

JEE Main 2026 Correction Window Activated: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेंस 2026 सेशन-1 परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और फॉर्म भरते समय उनसे गलती हो गई थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधार सकते हैं. जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवार 02 दिसंबर, 2025 की रात 11:50 बजे तक अपने फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकते हैं. इसके बाद सुधार विंडो को बंद कर दिया जाएगा. वहीं, कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म में सुधार करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

जेईई मेन 2026 सेशन-1 की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, जेईई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन NTA द्वारा उन छात्रों के किया जाता है, जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और योजना जैसे कोर्स से ग्रेजुएशन करने के लिए IITs, NITs और IIITs में एडमिशन लेना चाहते हैं.

ऐसे करें सुधार

जेईई मेन 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Correction Window for JEE (Main)-2026 Session-1' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फॉर्म आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फॉर्म में आवश्यक सुधार करने के बाद सबमिट कर दें.

