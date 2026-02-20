Advertisement
trendingNow13116557
Hindi Newsशिक्षाअब ‘ड्रीम IIT’ दूर नहीं! नए नियम से पढ़ाई के दौरान बदल सकेंगे कैंपस, IIT क्रेडिट भी होंगे ट्रांसफर

अब ‘ड्रीम IIT’ दूर नहीं! नए नियम से पढ़ाई के दौरान बदल सकेंगे कैंपस, IIT क्रेडिट भी होंगे ट्रांसफर

JEE Main 2026 के बाद IIT में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब स्टूडेंट्स को एक ही IIT तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा बल्कि वे पढ़ाई के दौरान दूसरे IIT कैंपस में भी जाकर पढ़ सकेंगे. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ‘ड्रीम IIT’ दूर नहीं! नए नियम से पढ़ाई के दौरान बदल सकेंगे कैंपस, IIT क्रेडिट भी होंगे ट्रांसफर

कैंपस एक्सचेंज के लिए नया एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो सकता है. इस नए नियम के लागू होने से IIT में पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल जाएगा. छात्र अब अलग-अलग IIT में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा अनुभव और नए मौके मिलेंगे. यह बदलाव इसी साल से लागू हो सकता है. 

रिजल्ट हुआ जारी
National Testing Agency ने JEE Main 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले छात्र अब JEE Advanced में बैठ सकेंगे. वहीं JEE Advanced में सफल होने वाले छात्रों को Indian Institutes of Technology यानी IIT में दाखिला मिलता है.

IIT में नया एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू
अब IITs एक नया एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. इसके तहत छात्र अपने मूल IIT से दूसरे IIT में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे. इतना ही नहीं, छात्र एक पूरा सेशन भी दूसरे IIT में बिता सकेंगे. यह प्रोग्राम इसी साल से शुरू होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बदल सकेंगे कैंपस
इस योजना के तहत IITs अपने कोर्स का एक जैसा ढांचा तैयार कर रहे हैं. जब अलग-अलग IIT के कोर्स आपस में मिल जाएंगे तब छात्रों को आसानी से कैंपस बदलने का मौका मिलेगा. IIT Madras के डायरेक्टर वी. कामाकोटी ने बताया कि छात्र दूसरे IIT में पढ़े गए कोर्स के लिए क्रेडिट भी हासिल करेंगे. बाद में ये क्रेडिट उनके अपने IIT में जुड़ जाएंगे.

इस पर हुई अहम बैठक
इस प्रोग्राम को लेकर हाल ही में IIT मद्रास में एक बड़ी बैठक हुई थी. इसमें सभी IIT के अकादमिक डीन शामिल हुए. बैठक में स्टूडेंट एक्सचेंज और क्रेडिट ट्रांसफर पर चर्चा की गई. कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इससे JEE Advanced की रैंक के आधार पर होने वाले एडमिशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसलिए तय किया गया कि यह एक्सचेंज सीमित और नियंत्रित तरीके से लागू किया जाएगा.

छात्रों को क्या होगा फायदा
इस नए सिस्टम से छात्रों को काफी फायदा मिलेगा. अब वे सिर्फ एक IIT तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे IIT में जाकर पढ़ाई, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कर सकेंगे. इससे छात्रों का अनुभव बढ़ेगा और उन्हें अपने पसंदीदा IIT में पढ़ने का मौका भी मिल सकता है. कुल मिलाकर यह बदलाव छात्रों के लिए नए अवसर खोलने वाला साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: इंजीनियरिंग से सीधे हेल्थकेयर सेक्टर में एंट्री! JEE Main 2026 के बाद ये BTech ब्रांच दिलाएगी हाई सैलरी जॉब

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

iit campus exchange

Trending news

कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'