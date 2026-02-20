अब ‘ड्रीम IIT’ दूर नहीं! नए नियम से पढ़ाई के दौरान बदल सकेंगे कैंपस, IIT क्रेडिट भी होंगे ट्रांसफर

कैंपस एक्सचेंज के लिए नया एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो सकता है. इस नए नियम के लागू होने से IIT में पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल जाएगा. छात्र अब अलग-अलग IIT में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा अनुभव और नए मौके मिलेंगे. यह बदलाव इसी साल से लागू हो सकता है.

रिजल्ट हुआ जारी

National Testing Agency ने JEE Main 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले छात्र अब JEE Advanced में बैठ सकेंगे. वहीं JEE Advanced में सफल होने वाले छात्रों को Indian Institutes of Technology यानी IIT में दाखिला मिलता है.

IIT में नया एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू

अब IITs एक नया एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. इसके तहत छात्र अपने मूल IIT से दूसरे IIT में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे. इतना ही नहीं, छात्र एक पूरा सेशन भी दूसरे IIT में बिता सकेंगे. यह प्रोग्राम इसी साल से शुरू होने की उम्मीद है.

कैसे बदल सकेंगे कैंपस

इस योजना के तहत IITs अपने कोर्स का एक जैसा ढांचा तैयार कर रहे हैं. जब अलग-अलग IIT के कोर्स आपस में मिल जाएंगे तब छात्रों को आसानी से कैंपस बदलने का मौका मिलेगा. IIT Madras के डायरेक्टर वी. कामाकोटी ने बताया कि छात्र दूसरे IIT में पढ़े गए कोर्स के लिए क्रेडिट भी हासिल करेंगे. बाद में ये क्रेडिट उनके अपने IIT में जुड़ जाएंगे.

इस पर हुई अहम बैठक

इस प्रोग्राम को लेकर हाल ही में IIT मद्रास में एक बड़ी बैठक हुई थी. इसमें सभी IIT के अकादमिक डीन शामिल हुए. बैठक में स्टूडेंट एक्सचेंज और क्रेडिट ट्रांसफर पर चर्चा की गई. कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इससे JEE Advanced की रैंक के आधार पर होने वाले एडमिशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसलिए तय किया गया कि यह एक्सचेंज सीमित और नियंत्रित तरीके से लागू किया जाएगा.

छात्रों को क्या होगा फायदा

इस नए सिस्टम से छात्रों को काफी फायदा मिलेगा. अब वे सिर्फ एक IIT तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे IIT में जाकर पढ़ाई, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कर सकेंगे. इससे छात्रों का अनुभव बढ़ेगा और उन्हें अपने पसंदीदा IIT में पढ़ने का मौका भी मिल सकता है. कुल मिलाकर यह बदलाव छात्रों के लिए नए अवसर खोलने वाला साबित हो सकता है.

