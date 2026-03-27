Advertisement
trendingNow13155175
Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026 Session 2: आखिरी 5 दिनों में जेईई मेन एग्जाम के लिए ऐसे करें तैयारी, रिवीजन के ये टिप्स दिला सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अंक

JEE Main 2026 Session 2: आखिरी 5 दिनों में जेईई मेन एग्जाम के लिए ऐसे करें तैयारी, रिवीजन के ये टिप्स दिला सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अंक

JEE Main 2026 Session 2: जेईई मेन 2026 की परीक्षा के अंतिम 5 दिनों में छात्रों को नया पढ़ने के बजाय पुराने टॉपिक्स के रिवीजन और पिछले वर्षों के प्रश्नों के अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. सही योजना, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच ही इस कठिन परीक्षा में सफलता का मुख्य आधार है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE Main 2026 Session 2: आखिरी 5 दिनों में जेईई मेन एग्जाम के लिए ऐसे करें तैयारी, रिवीजन के ये टिप्स दिला सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अंक

JEE Main 2026 Session 2: जेईई मेन 2026 की परीक्षा में अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है. ऐसे में छात्रों को समझदारी से तैयारी करने की जरूरत है. इस समय नया कुछ पढ़ने के बजाय जो पहले पढ़ा है उसी को मजबूत करना सबसे जरूरी है. अगर आपकी तैयारी औसत भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही योजना और नियमित अभ्यास से इन आखिरी दिनों में भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं. जरूरी है कि आप शांत रहें और अपने टारगेट पर ध्यान बनाए रखें.

इन दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान रिवीजन पर देना चाहिए. छोटे-छोटे टॉपिक्स, सूत्र और जरूरी कॉन्सेप्ट को बार-बार दोहराएं. पढ़ाई को एक तय क्रम में रखें. इधर-उधर पढ़ने से समय और ऊर्जा दोनों खराब होते हैं. फिजिक्स में रोजाना जरूरी सूत्र और उनके प्रयोग को समझना जरूरी है. इससे सवाल जल्दी और सही तरीके से हल होते हैं. साथ ही केमिस्ट्री और मैथ्स के जरूरी टॉपिक्स को भी दोहराते रहें.

जरूरी है प्रश्नों का अभ्यास करना

प्रश्नों का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है. पिछले वर्षों के प्रश्न हल करने से परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है. इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है. मॉक टेस्ट देना भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सीमित रखें. बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने से तनाव बढ़ सकता है. एक या दो अच्छे मॉक टेस्ट दें और फिर उनका अच्छे से विश्लेषण करें. यह देखें कि कहां गलती हो रही है और किस विषय में सुधार की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लान के साथ करनी चाहिए पढ़ाई

अक्सर छात्र आखिरी दिनों में कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं. जैसे बिना योजना के पढ़ाई करना, नए अध्याय शुरू करना या ज्यादा तनाव लेना. इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है. रातभर जागकर पढ़ाई करने से भी बचें. अच्छी नींद लेने से दिमाग बेहतर काम करता है और याददाश्त मजबूत रहती है. हर सवाल को हल करने की कोशिश करने के बजाय जरूरी और जरूरी प्रश्नों पर ध्यान दें.

सिर्फ अभ्यास के लिए होते हैं मॉक टेस्ट

सबसे जरूरी बात यह है कि सकारात्मक सोच बनाए रखें. दूसरों से तुलना करने से बचें. हर छात्र की तैयारी अलग होती है. अपने तरीके से पढ़ाई करें और उसी पर भरोसा रखें. अगर मॉक टेस्ट में कम अंक आते हैं, तो घबराएं नहीं. ये सिर्फ अभ्यास के लिए होते हैं. उनसे सीखें और अपनी गलतियों को सुधारें. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें. यही आखिरी 5 दिनों में सफलता की कुंजी है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

JEE Main 2026

Trending news

गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी