JEE Main 2026 Session 2: आखिरी 5 दिनों में जेईई मेन एग्जाम के लिए ऐसे करें तैयारी, रिवीजन के ये टिप्स दिला सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अंक

JEE Main 2026 Session 2: जेईई मेन 2026 की परीक्षा में अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है. ऐसे में छात्रों को समझदारी से तैयारी करने की जरूरत है. इस समय नया कुछ पढ़ने के बजाय जो पहले पढ़ा है उसी को मजबूत करना सबसे जरूरी है. अगर आपकी तैयारी औसत भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही योजना और नियमित अभ्यास से इन आखिरी दिनों में भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं. जरूरी है कि आप शांत रहें और अपने टारगेट पर ध्यान बनाए रखें.

इन दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान रिवीजन पर देना चाहिए. छोटे-छोटे टॉपिक्स, सूत्र और जरूरी कॉन्सेप्ट को बार-बार दोहराएं. पढ़ाई को एक तय क्रम में रखें. इधर-उधर पढ़ने से समय और ऊर्जा दोनों खराब होते हैं. फिजिक्स में रोजाना जरूरी सूत्र और उनके प्रयोग को समझना जरूरी है. इससे सवाल जल्दी और सही तरीके से हल होते हैं. साथ ही केमिस्ट्री और मैथ्स के जरूरी टॉपिक्स को भी दोहराते रहें.

जरूरी है प्रश्नों का अभ्यास करना

प्रश्नों का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है. पिछले वर्षों के प्रश्न हल करने से परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है. इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है. मॉक टेस्ट देना भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सीमित रखें. बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने से तनाव बढ़ सकता है. एक या दो अच्छे मॉक टेस्ट दें और फिर उनका अच्छे से विश्लेषण करें. यह देखें कि कहां गलती हो रही है और किस विषय में सुधार की जरूरत है.

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प्लान के साथ करनी चाहिए पढ़ाई

अक्सर छात्र आखिरी दिनों में कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं. जैसे बिना योजना के पढ़ाई करना, नए अध्याय शुरू करना या ज्यादा तनाव लेना. इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है. रातभर जागकर पढ़ाई करने से भी बचें. अच्छी नींद लेने से दिमाग बेहतर काम करता है और याददाश्त मजबूत रहती है. हर सवाल को हल करने की कोशिश करने के बजाय जरूरी और जरूरी प्रश्नों पर ध्यान दें.

सिर्फ अभ्यास के लिए होते हैं मॉक टेस्ट

सबसे जरूरी बात यह है कि सकारात्मक सोच बनाए रखें. दूसरों से तुलना करने से बचें. हर छात्र की तैयारी अलग होती है. अपने तरीके से पढ़ाई करें और उसी पर भरोसा रखें. अगर मॉक टेस्ट में कम अंक आते हैं, तो घबराएं नहीं. ये सिर्फ अभ्यास के लिए होते हैं. उनसे सीखें और अपनी गलतियों को सुधारें. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें. यही आखिरी 5 दिनों में सफलता की कुंजी है.