JEE Main 2026: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जरूरी खबर! जनवरी सेशन-1 रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे बंद, तुरंत करें आवेदन

JEE Main 2026 Registration Last Date: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेंस 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाक तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि जेईई मेंस जनवरी सेशन-1 परीक्षा के लिए आवेदन विंडो 2 दिन बाद 27 नवंबर, 2025 की रात 11 बजकर 50 मिनट में बंद हो जाएगा.

इस दिन होगी परीक्षा

जेईई मेन 2026 सेशन-1 की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

जेईई मेन 2026 का आयोजन कुल 300 अंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें टोटल 75 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी. परीक्षा में सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 25-25 के रेशियो में पूछे जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

जेईई मेन 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Registration for JEE (Main)-2026 Session-1' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, जेईई मेन 2026 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) उन छात्रों के लिए करती है, जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और योजना जैसे कोर्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं. यह परीक्षा भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे- NITs, IITs and CFTIs में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. जेईई मेन परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है और इसके लिए वो उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम से की है और उनका मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो.

