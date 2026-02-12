Advertisement
Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026 Result Date: NTA जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर स्कोरकार्ड करेगा जारी, कैसे देखें उत्तर कुंजी?

JEE Main 2026 Result Date: NTA जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर स्कोरकार्ड करेगा जारी, कैसे देखें उत्तर कुंजी?

JEE Main 2026 Result Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जल्द ही जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इससे पहले एनटीए आंसर-की जारी करेगा. आइए इसे चेक करने के अलावा जेईई मेन 2026 स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:29 AM IST
NTA JEE Main 2026 Result Date
JEE Main 2026 Result Date: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (NTA) जेईई मेन जनवरी सत्र 2026 का परिणाम 12 फरवरी, गुरुवार को जारी नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर पिछले दिनों से खबरें बनी हुई थी कि एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट 11 या 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा लेकिन इसकी तारीख में बदलाव हो गया है. जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट की डेट सामने आ चुकी है जिससे पता चल गया है कि आखिर कब तक रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.

कब आएगा जेईई मेन 2026 रिजल्ट?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जेईई मेन 2026 जनवरी सत्र के परिणाम की नई तारीख की जानकारी दी है. पोस्ट के अनुसार जेईई मेन 2026 का परिणाम 16 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉगिन डिटेल्स एंटर करके रिजल्ट चेक कर सकेंगे और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

कैसे देखें JEE Main 2026 Answer Key?

एनटीए की ओर से जेईई मेन फाइनल आंसर की को पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा. रिजल्ट से पहले आंसर की जारी होगी और उसके आधार पर ही रिजल्ट की घोषणा होगी. हालांकि, जेईई मेन प्रोविजनल आंसर की 4 फरवरी को जारी कर दी गई थी और उसके लिए ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट 6 फरवरी थी. ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर फाइनल आंसर की जारी होने के बाद देख सकते हैं. सभी चैलेंज का रिव्यू करने के बाद एनटीए की ओर से जेईई मेन परीक्षा रिजल्ट 2026 को जारी किया जाएगा.

कहां से चेक कर सकते हैं जेईई मेन 2026 स्कोरकार्ड?

JEE Mains 2026 का परिणाम घोषित होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार JEE Main जनवरी सत्र 2026 का स्कोरकार्ड jeemain.nta.nic.in पर देख सकेंगे और वहां से ही इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.

JEE Main 2026 Scorecard: कैसे डाउनलोड करें?

जेईई मेन जनवरी सत्र 2026 रिजल्ट के घोषित होने के बाद परिणाम को देखने और स्कोरकार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. यहां पर होमपेज पर रिजल्ट देखने का लिंक मिलेगा. क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स को एंटर करना होगा जिसके बाद स्क्रिन पर जेईई मेन रिजल्ट शो होगा. यहां से JEE Main जनवरी सत्र 2026 का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यहां पर प्रिंट आउट का भी ऑप्शन शो हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- JEE Main 2026 Result (16 February) LIVE: जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट की डेट NTA ने की कंफर्म, कब तक जारी होगी अंतिम उत्तर कुंजी?

