JEE Main 2026 Admit Card: 28 और 29 जनवरी की परीक्षा के लिए जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड, jeemain.nta.nic.in से करें डाउनलोड

JEE Main 2026 Admit Card Releasing Soon: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और 27-28 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अब किसी भी पल अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर 28 और 29 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 की सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हॉल टिकट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

21 जनवरी से एग्जाम शुरू

एनटीए ने इससे पहले 21 से 24 जनवरी, 2026 तक आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 जनवरी, 2026 को जारी किए थे. जेईई मेन 2026 सत्र 1 की परीक्षाएं बुधवार, 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी.

ध्यान दें, 21 जनवरी से शुरू हो रही जेईई मेन 2026 सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बुधवार को क्रेंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड-

जेईई मेन 2026 सेशन-1 एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, JEE मेन 2026 जनवरी सेशन-1 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गया था, जो 27 नवंबर, 2025 तक चला था.

