JEE Main 2026: पहली शिफ्ट खत्म होते ही सामने आया स्टूडेंट्स का रिएक्शन, जानिए कितना टफ रहा पेपर

JEE Main 2026 Exam Reactions: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 की परीक्षा आज, 21 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है. वहीं, पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है, जिसके बाद छात्रों का रिएक्शन भी सामने आने लगा है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:10 PM IST
JEE Main 2026 Student Reactions: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आज, 21 जनवरी, 2026 से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया गया है. एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित किए जा रहे हैं. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 03:00 बजे से शाम 6:00 बजे आयोजित होनी है. हजारों उम्मीदवारों ने पहली शिफ्ट की परीक्षा में भाग लिया और पेपर 1 (बीई/बीटेक) की परीक्षा दी. एग्जाम समाप्त होने के बाद अब स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी क्वेश्चन पेपर को लेकर सामने आने लगा है. 

कितना टफ रहा पेपर?
छात्रों के रिएक्शन के मुताबिक, पिछले सालों की तुलना में इस साल जेईई मेन केमिस्ट्री का पेपर ज्यादा कठिन रहा और मैथ्स का पेपर हमेशा की तरह लंबा था. इसके अलावा फिजिक्स का पेपर भी पिछले सालों की तुलना में अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण था. 

इस दिन होंगे एग्जाम
जेईई मेन 2026 परीक्षा के पहले शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों का प्रतिक्रिया अगली शिफ्ट में शामिल होने वाले छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. स्टूडेंट्स को इससे परीक्षा की कठिनाई के स्तर का अंदाजा लगता है और वो मानसिक रूप से इसके लिए खुद को तैयार कर पाते हैं. वहीं, जेईई मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 के साथ 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

इस दिन होगी सेशन-2 की परीक्षा 
जेईई मेन 2026 के दूसरे सेशन की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल, 2026 को होना निर्धारित है. वहीं, आगामी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के लेवल का अंदाजा लगाने के लिए स्टूडेंट्स को पिछले सालों के पेपर को हल करने के साथ छात्रों के रिएक्शन पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है. जानकारी के लिए बता दें. जेईई मेन भारत की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जो स्टूडेंट्स को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने का अवसर प्रदान करती है. 

जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड 
एनटीए की ओर से अब किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर 28 और 29 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 की सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. वहीं, एनटीए ने इससे पहले 21 से 24 जनवरी, 2026 तक आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 जनवरी, 2026 को जारी किए थे.

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026 Admit Card: 28 और 29 जनवरी की परीक्षा के लिए जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड, jeemain.nta.nic.in से करें डाउनलोड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

JEE Main 2026 Exam Reactions

