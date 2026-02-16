JEE Main 2026 Session 1 Result: पिछले साल के 14 टॉपर्स... जेईई मुख्य सेशन 1 और 2 परीक्षा में भी लाए थे 100% स्कोर

JEE Main Session 1 Toppers List 2025: जेईई मेन 2026 के सेशन-1 रिजल्ट की घोषणा जल्द होने वाली है. इसके साथ ही जेईई 2026 टॉपर्स की लिस्ट भी जारी हो जाएगी. इस बार की आयोजित जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल रहे हैं. भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड एग्जाम के लिए योग्य माने जाएंगे. पिछले साल जेईई मेन 2025 परीक्षा के सेशन 1 और 2 में कुछ ऐसे टॉपर्स रहे जिन्होंने दोनों सेशन में टॉप रैंक हासिल की. आइए 100 में 100 अंक लाने वाले उम्मीदवारों के नाम जानते हैं.

जेईई एडवांस्ड परीक्षा से आईआईटी में एडमिशन

जेईई मेन परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए योग्य माना जाता है और टॉपर्स का एडमिशन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में हो सकता है. जेईई एडवांस्ड परीक्षा में टॉप रहने वालों के लिए आईआईटी में एडमिशन का रास्ता साफ हो जाता है. हालांकि, अगर कटऑफ के तहत अंक नहीं आते हैं तो उम्मीदवारों के पास जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा के माध्यम से स्कोर को ठीक करने का मौका होता है. जेईई मेन 2025 सेशन 1 और सेशन 2 परीक्षा में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनका नाम दोनों सेशन में टॉप पर रहा.

पिछले साल इन 14 स्टूडेंट्स ने किया टॉप

हर्ष झा- दिल्ली (NCT) आयुष सिंघल-राजस्थान दक्ष-दिल्ली (NCT) कुशाग्र गुप्ता- कर्नाटक रजित गुप्ता- राजस्थान विशाद जैन- महाराष्ट्र सौरव- उत्तर प्रदेश अर्णव सिंह- राजस्थान सक्षम जिंदल- राजस्थान श्रेयस लोहिया- उत्तर प्रदेश बानी ब्रता माजी- तेलंगाना ओम प्रकाश बेहरा- राजस्थान शिवेन विकास तोशनीवाल- गुजरात साई मनोगना गुथिकोंडा- आंध्र प्रदेश

JEE के बिना कैसे मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन?

अगर किसी उम्मीदवार के अंक जेईई में अच्छे नहीं आते हैं लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहता है तो इसके लिए कुछ अन्य प्रवेश परीक्षाएं भी हैं जिसके जरिए कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन करते हैं. BITSAT, COMEDK, VITEEE, MET और 12वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

(JEE) मेन के बिना भी भारत के कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन संभव है, जो अपनी प्रवेश परीक्षा (जैसे VITEEE, MET, BITSAT, COMEDK) या 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देते हैं. इन कॉलेजों की लिस्ट में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT), SRM, VIT वेल्लोर, DTU और BITS पिलानी आदि शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Main 2026 Session 1 Answer Key: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी