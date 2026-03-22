Advertisement
trendingNow13149851
Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026: अचानक बदला परीक्षा का शेड्यूल! एनटीए ने घटाया एक दिन, अब इस तारीख को होगा आपका पेपर

JEE Main 2026: अचानक बदला परीक्षा का शेड्यूल! एनटीए ने घटाया एक दिन, अब इस तारीख को होगा आपका पेपर

JEE main 2026 session 2 exam date revised: एनटीए ने जेईई मेन 2026 सत्र-2 की परीक्षा अब 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित करने का फैसला किया है और सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE Main 2026: अचानक बदला परीक्षा का शेड्यूल! एनटीए ने घटाया एक दिन, अब इस तारीख को होगा आपका पेपर

JEE main 2026 session 2 exam date revised: जेईई मेन 2026 सत्र-2 की परीक्षा को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है. अब यह परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. पहले यह परीक्षा 9 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन अब एक दिन कम कर दिया गया है. परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी, जिससे सभी उम्मीदवारों को सही तरीके से मौका मिल सके.

नई तारीखों के मुताबिक अलग-अलग पेपर के दिन भी तय कर दिए गए हैं. बीई और बीटेक यानी पेपर-1 की परीक्षा 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल को होगी. वहीं बी. आर्क और बी. प्लानिंग यानी पेपर-2A और 2B की परीक्षा 7 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी इन तारीखों को ध्यान में रखकर करें. सही समय पर जानकारी होना तैयारी को बेहतर बनाता है.

जारी हो चुका है सिटी इंटिमेशन स्लिप

इसके साथ ही सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. यह स्लिप बताती है कि उम्मीदवार की परीक्षा किस शहर में होगी. इसे डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा. उम्मीदवार को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. इससे उन्हें पहले से यात्रा और रहने की योजना बनाने में मदद मिलेगी. ध्यान रखें कि यह सिर्फ जानकारी के लिए होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा देश के कई शहरों के साथ-साथ विदेश के 15 शहरों में भी आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और जरूरी निर्देश दिए होंगे. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी से पहचान की जांच होगी. बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा.

अगर किसी उम्मीदवार को सिटी स्लिप डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा ईमेल के जरिए भी सहायता ली जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. इससे उन्हें हर नई जानकारी समय पर मिलती रहेगी और परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

JEE Main 2026

Trending news

एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद