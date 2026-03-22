JEE Main 2026: अचानक बदला परीक्षा का शेड्यूल! एनटीए ने घटाया एक दिन, अब इस तारीख को होगा आपका पेपर

JEE main 2026 session 2 exam date revised: जेईई मेन 2026 सत्र-2 की परीक्षा को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है. अब यह परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. पहले यह परीक्षा 9 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन अब एक दिन कम कर दिया गया है. परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी, जिससे सभी उम्मीदवारों को सही तरीके से मौका मिल सके.

नई तारीखों के मुताबिक अलग-अलग पेपर के दिन भी तय कर दिए गए हैं. बीई और बीटेक यानी पेपर-1 की परीक्षा 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल को होगी. वहीं बी. आर्क और बी. प्लानिंग यानी पेपर-2A और 2B की परीक्षा 7 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी इन तारीखों को ध्यान में रखकर करें. सही समय पर जानकारी होना तैयारी को बेहतर बनाता है.

जारी हो चुका है सिटी इंटिमेशन स्लिप

इसके साथ ही सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. यह स्लिप बताती है कि उम्मीदवार की परीक्षा किस शहर में होगी. इसे डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा. उम्मीदवार को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. इससे उन्हें पहले से यात्रा और रहने की योजना बनाने में मदद मिलेगी. ध्यान रखें कि यह सिर्फ जानकारी के लिए होती है.

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परीक्षा देश के कई शहरों के साथ-साथ विदेश के 15 शहरों में भी आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और जरूरी निर्देश दिए होंगे. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी से पहचान की जांच होगी. बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा.

अगर किसी उम्मीदवार को सिटी स्लिप डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा ईमेल के जरिए भी सहायता ली जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. इससे उन्हें हर नई जानकारी समय पर मिलती रहेगी और परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी.

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