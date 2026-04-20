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Hindi Newsशिक्षाJEE Mains Session 2 Result 2026: 13 लाख की भीड़ और सिर्फ 26 बाहुबली! JEE Main में 100 परसेंटाइल लाकर इन छात्रों ने हिलाया देश, दक्षिण भारत का रहा दबदबा

JEE Mains Session 2 Result 2026: 13 लाख की भीड़ और सिर्फ 26 'बाहुबली'! JEE Main में 100 परसेंटाइल लाकर इन छात्रों ने हिलाया देश, दक्षिण भारत का रहा दबदबा

JEE Mains Session 2 Result 2026: NTA ने JEE Main 2026 सेशन 2 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल पाकर टॉप किया है. करीब 2.5 लाख छात्र JEE Advanced के लिए पात्र हुए हैं. इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दबदबा रहा.

 

 

 

|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:58 PM IST
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JEE Mains Session 2 Result 2026: 13 लाख की भीड़ और सिर्फ 26 'बाहुबली'! JEE Main में 100 परसेंटाइल लाकर इन छात्रों ने हिलाया देश, दक्षिण भारत का रहा दबदबा

इंजीनियरिंग के सपनों की दुनिया में कदम रखने की चाह रखने वाले लाखों युवाओं का इंतजार आज खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र का परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल यह परीक्षा किसी महाकुंभ से कम नहीं थी, जिसमें लगभग 11.23 लाख अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 13 लाख से भी अधिक (दोनों सत्रों को मिलाकर) छात्रों के बीच से केवल 26 ऐसे 'सुपरहीरो' निकले हैं, जिन्होंने परफेक्ट 100 परसेंटाइल का जादुई आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है? इन जीनियस छात्रों ने न केवल अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, बल्कि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं. क्या आप भी इन टॉपर्स की संघर्ष भरी कहानी और सफलता की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं?

आखिर किन राज्यों का रहा सबसे ज्यादा दबदबा?

NTA द्वारा जारी परिणामों के अनुसार, इस साल बीई/बीटेक (BE/BTech) पेपर में 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है. अगर राज्यों की बात करें, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का जलवा बरकरार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे अधिक 5-5 छात्रों ने टॉप किया है, जबकि राजस्थान से 4 और दिल्ली से 3 छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं. पहले सेशन में 12 छात्रों ने 100 स्कोर किया था, जबकि दूसरे सेशन में यह संख्या बढ़कर 14 हो गई. टॉपर्स की इस सूची में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा, राजस्थान के कबीर छिल्लर, और बिहार के शुभम कुमार जैसे नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस बार 100 स्कोर पाने वाले सभी 26 उम्मीदवार पुरुष हैं, जबकि महिला वर्ग में तेलंगाना की छात्रा ने 99.9982 स्कोर के साथ देश भर में टॉप किया है.

अपडेट जारी.....

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