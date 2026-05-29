मैनुफैक्चरर पिता और गृहणी मां का बेटा बना देश का टॉपर! आदित्य गुप्ता ने JEE Main में हासिल किए थे 300 में 300 नंबर

JEE Main जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में टॉप करना लाखों छात्रों का सपना होता है, लेकिन दिल्ली के आदित्य गुप्ता ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. आदित्य ने JEE Main 2026 के दूसरे सेशन में पूरे 300 में 300 अंक हासिल कर AIR 1 प्राप्त की. उनकी सफलता केवल पढ़ाई का नतीजा नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और स्मार्ट तैयारी का शानदार उदाहरण मानी जा रही है. खास बात यह रही कि उन्होंने कभी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया. आदित्य ने लगातार मेहनत, कॉन्सेप्ट की गहरी समझ और शांत दिमाग के दम पर यह मुकाम हासिल किया. अब उनकी कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

आखिर कैसे की तैयारी?

आदित्य ने परीक्षा के आखिरी दिनों में अपनी तैयारी को और मजबूत बना दिया था. वह रोज करीब 12 घंटे पढ़ाई करते थे और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते थे. उन्होंने केवल रटने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की रणनीति अपनाई. क्लास नोट्स को कई बार दोहराया और रोजाना मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरियों को पहचाना. उनका मानना था कि तैयारी में निरंतरता सबसे जरूरी होती है. यही वजह रही कि परीक्षा के समय उनका आत्मविश्वास काफी मजबूत था. उन्होंने कहा कि छात्रों को रिजल्ट की चिंता छोड़कर मेहनत और समझ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए.

किस सब्जेक्ट ने दिलाई बढ़त?

आदित्य ने अपनी तैयारी के दौरान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर खास ध्यान दिया. जहां कई छात्र इस विषय को कठिन मानकर छोड़ देते हैं, वहीं आदित्य ने इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में देखा. उन्होंने इस हिस्से की बार-बार प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट को मजबूत किया. उनका मानना था कि सही रणनीति के साथ यह विषय कम समय में ज्यादा अंक दिला सकता है. इसी रणनीति ने उन्हें बाकी छात्रों से अलग बना दिया. उन्होंने तैयारी के दौरान हर टॉपिक को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ा. इससे उनका रिवीजन आसान हुआ और परीक्षा में समय भी बचा. यही प्लानिंग उनकी सफलता की बड़ी वजह बनी.

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परिवार और मेंटर्स का कितना साथ?

आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मेंटर्स को दिया. उनके पिता मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं जबकि मां गृहिणी हैं. परिवार ने हर मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया. आदित्य ने बताया कि जब कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे या आत्मविश्वास कमजोर पड़ता था, तब उनके शिक्षकों ने उन्हें संभाला. उन्होंने तनाव से बचने के लिए शास्त्रीय संगीत और पुराने गाने भी सुने. आदित्य का कहना है कि JEE सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है. अब उनका अगला लक्ष्य IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है.

IIT दिल्ली क्यों है सपना?

आदित्य का सपना IIT दिल्ली से पढ़ाई करना है. उनका मानना है कि वहां का माहौल, पढ़ाई की संस्कृति और टैलेंटेड छात्रों के बीच रहना उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. वह केवल डिग्री के लिए नहीं, बल्कि नई चीजें सीखने और बड़ा करने के लक्ष्य के साथ IIT जाना चाहते हैं. आदित्य की यह सफलता आज उन लाखों छात्रों को संदेश देती है कि सही दिशा में मेहनत और धैर्य से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.