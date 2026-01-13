JEE Main 2026 का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, डाउनलोड करने में नहीं होगी दिक्कत; पहले ही जान लें Steps

JEE Main Admit Card 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से हर साल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) का आयोजन किया जाता है. इस बार जेईई मेन जनवरी सत्र 2026 की परीक्षा भी जल्द आयोजित होने वाली है. ऐसे में हॉल टिकट के जारी होने की उम्मीद जल्द है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जेईई परीक्षा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के तरीके के अलावा एग्जाम डेट समेत अन्य जानकारी जान लेते हैं.

JEE Main Exam Date 2026

जेईई मुख्य परीक्षा को जनवरी में ही आयोजित किया जाएगा. 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक जेईई मेन परीक्षा का आयोजन होगा. एग्जाम में शामिल होने के लिए हॉल टिकट को साथ ले जाना जरूरी होगा. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर हॉल टिकट को जारी किया जाएगा.

कैसे डाउनलोड करें जेईई एडमिट कार्ड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर नोटिफिकेशन में ‘JEE Main Hall Ticket 2026’ शो होगा. उस पर क्लिक करने के साथ लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करने के बाद लॉगिन करें. स्क्रीन पर जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. एडमिट कार्ड को यहां से डाउनलोड कर लें. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड चाहिए होगा इसलिए प्रिंटआउट भी जरूर निकाल लें.

परीक्षा के समय क्या-क्या ले जाएं?

परीक्षा के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट को साथ ले जाना जरूरी है. हॉल टिकट के बिना परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे. एडमिट कार्ड साथ ले जाएं. इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी जरूर साथ लेकर जाएं. आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं.

