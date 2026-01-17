JEE Main 2026 एडमिट कार्ड जारी, सेशन-1 परीक्षा के लिए jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

JEE Mains Admit Card 2026 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 17 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 की सेशन-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों और भारत के बाहर के 15 शहरों में 21 जनवरी से 29 जनवरी, 2026 तक दो शिफ्ट में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित होगी. ध्यान दें, एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 की सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सिर्फ 21, 22, 23 और 24 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया गया है. जबकि, 28 और 29 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे.

वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन क्रेंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 400+ पदों पर निकली वैकेंसी, 18 से 24 साल वाले तुरंत करें आवेदन

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

जेईई मेन 2026 सेशन-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Admit Card for JEE(Main)-2026 [Session-I]' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

JEE Main 2026 सेशन-1 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026 OUT: 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी, cbse.nic.in से करें डाउनलोड