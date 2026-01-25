JEE Main Admit Card 2026: 28 और 29 जनवरी की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, jeemain.nta.nic.in से तुरंत करें डाउनलोड

JEE Main Admit Card 2026 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 की बची हुई परीक्षाओं के लिए एडमिड कार्ड जारी कर किया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और 28-29 जनवरी, 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रनेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

कब होगी परीक्षा?

जेईई मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 शेष परीक्षाओं का आयोजन 28 और 29 जनवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के साथ देश के बाहर 15 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, इससे पहले 21 से 24 जनवरी, 2026 तक जेईई मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 परीक्षाओं के आयोजन किए गए, जिसके लिए एडमिट कार्ड 17 जनवरी, 2026 को जारी कर दिए गए थे.

28 जनवरी को इस पेपर की होगी परीक्षा

28 जनवरी, 2026 को पेपर 1 (बी.ई./बी.टेक) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

29 जनवरी को इस पेपर की होगी परीक्षा

29 जनवरी, 2026 को पेपर 2A (बी. आर्क) & पेपर 2B (बी. प्लानिंग) परीक्षा का आयोजन भी दो शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित होगी.

ये भी पढ़ें: YIL Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए 3900+ पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, 14 से 35 साल वालों के पास मौका

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

जेईई मेन 2026 की 28 और 29 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद नीचे Candidate Activity सेक्शन में 'Admit Card for JEE(Main)-2026 [Session-I]' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

JEE Main 2026 28 और 29 जनवरी एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: ISRO SAC Recruitment 2026: इसरो में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा! साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी