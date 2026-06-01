JEE Main में AIR 1, JEE Advanced में AIR 2! फिर भी IIT नहीं है कबीर का सपना, जानिए आखिर क्यों लिया ऐसा चौंकाने वाला फैसला?

JEE Main 2026 में AIR 1 और JEE Advanced 2026 में AIR 2 हासिल करने वाले कबीर छिल्लर की सफलता की कहानी जानिए. IITian पिता के बेटे कबीर का सपना IIT नहीं बल्कि दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी MIT में पढ़ाई करना है.
Trending Photos
JEE Main 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले गुरुग्राम के कबीर छिल्लर ने JEE Advanced 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 360 में से 325 अंक हासिल कर देशभर में दूसरी रैंक प्राप्त की. इस परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार 330 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि जतिन चाहर तीसरे स्थान पर रहे. कबीर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने JEE Main 2026 के दोनों सत्रों में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए. लगातार दो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में टॉप प्रदर्शन कर कबीर देश के सबसे चर्चित छात्रों में शामिल हो गए हैं.
JEE Main 2026 के दूसरे सत्र में देशभर के 25 छात्रों को 100 पर्सेंटाइल मिला था. इनमें कबीर छिल्लर भी शामिल थे. कोटा में रहकर तैयारी कर रहे कबीर के प्रारंभिक उत्तरों के आधार पर 300 में से 295 अंक बन रहे थे, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था. बाद में उत्तर कुंजी में हुए सुधार के बाद उनके पूरे 300 अंक बन गए और उन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई. इससे पहले पहले सत्र में भी उन्हें 100 पर्सेंटाइल मिला था. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें देश के सबसे सफल JEE उम्मीदवारों में शामिल कर दिया.
कबीर के पिता मोहित छिल्लर भी IIT से पढ़ाई कर चुके हैं. वर्ष 2000 में उन्होंने JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 554 हासिल की थी. उस समय टॉपर बनने का उनका सपना अधूरा रह गया था. करीब 26 साल बाद बेटे कबीर ने वह सपना पूरा कर दिया. कबीर का परिवार गुरुग्राम में रहता है, जबकि उन्होंने पिछले दो साल राजस्थान के कोटा में रहकर तैयारी की. उनकी मां एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं. परिवार का कहना है कि कबीर बचपन से ही पढ़ाई में गंभीर थे और उन्होंने लगातार मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है.
इतनी शानदार रैंक हासिल करने के बावजूद कबीर का सपना IIT नहीं बल्कि अमेरिका का प्रतिष्ठित Massachusetts Institute of Technology है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका लक्ष्य MIT में दाखिला लेना है. QS रैंकिंग में MIT को दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में कई JEE टॉपर्स IIT छोड़कर MIT का रुख कर चुके हैं. हालांकि IIT Bombay की कंप्यूटर साइंस शाखा आज भी JEE Advanced टॉपर्स की पहली पसंद मानी जाती है, लेकिन कबीर का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा हासिल करना है.
कबीर का कहना है कि कोटा का माहौल उनकी सफलता में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. उन्होंने पढ़ाई के दौरान समय प्रबंधन और सटीकता पर विशेष ध्यान दिया. उनका कोई तय अध्ययन शेड्यूल नहीं था, लेकिन वे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों विषयों को बराबर महत्व देते थे. पढ़ाई के बीच वे ब्रेक लेकर टहलते थे ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे. कबीर रात करीब 1 बजे सोते और सुबह 6 बजे उठ जाते थे. उन्होंने 10वीं कक्षा में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. उनका मानना है कि मेहनत के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.