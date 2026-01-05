Advertisement
JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लीप रिलीज का इंतजार होने वाला है खत्म, jeemain.nta.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लीप रिलीज का इंतजार होने वाला है खत्म, jeemain.nta.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main Exam City Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 जनवरी सेशन-1 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:04 PM IST
JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लीप रिलीज का इंतजार होने वाला है खत्म, jeemain.nta.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main City Intimation Slip 2026: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2026 की जनवरी सेशन-1 परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों के आवेदन किया था और सिटी स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अब किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जेईई मेन 2026 की जनवरी सत्र-1 परीक्षा का सिटी स्लिप जारी किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध होगी. 

कब होगी परीक्षा?
एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 के सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्ट में किया जाएगा. जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

वहीं, जेईई मेन 2026 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 4-5 दिन पहले जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें. 

ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड: 
जेईई मेन 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

