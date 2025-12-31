JEE Main City Slip 2026: 21 से 30 जनवरी तक जेईई मेन परीक्षा... इन स्टेप्स से कर पाएंगे सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड

JEE Main City Slip 2026 Download Process: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन सेशन एक की परीक्षा को अलग-अलग एग्जाम सेंटर में 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा. देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों जेईई मेन सेशन एक परीक्षा का आयोजन होगा. इससे पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. जनवरी के शुरुआती दिनों में ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेन सेशन एक परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप को जारी किया जाएगा. आसान तरीके को अपनाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

एग्जाम सेंटर का कैसे चलेगा पता?

परीक्षा शहर की डिटेल के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा सिटी स्लिप को जारी किया जाएगा. इसे चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं. सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया जाएगा. इस हॉल टिकट में परीक्षा से संबंधित डिटेल्स और नियम लिखे होंगे.

कैसे करें जेईई मेन सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सिटी स्लिप का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करें. इसके बाद स्क्रीन पर सिटी इंटीमेशन स्लिप शो हो जाएगी. डाउनलोड पर क्लिक करें या वहां से स्लिप का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कब तक जारी होगा जेईई मेन एडमिट कार्ड 2026?

जेईई मेन एडमिट कार्ड को परीक्षा की डेट से लगभग 4 दिनों पहले जारी किया जा सकता है. 21 जनवरी 2026 से परीक्षा का आयोजन होगा. ऐसे में उम्मीद है कि 17 जनवरी या 18 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर एडमिट कार्ड शो होगा और यहां से इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

