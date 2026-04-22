JEE Success Story: घर की छत नहीं पक्की, किताबें थी फटी हुई; नहीं मानी हार, ऐसे 97.928 परसेंटाइल लाकर दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने किया नाम रोशन!

JEE Main Success Story of Ansh Pratap Singh: एक ऐसे छात्र की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद भी हार नहीं मानी और जेईई मेन में 97.928 परसेंटाइल लाकर अपने माता-पिता समेत पूरे राज्य का नाम रोशन किया है.
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JEE Main Success Story of Ansh Pratap Singh: कभी-कभी सपनों की उड़ान के लिए न तो नई किताबों की जरूरत होती है और न पक्की छत की कमी खलती है, बस एक मजबूत इरादा ही काफी होता है तो किसी को भी उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है. एक ऐसी ही प्रेरक कहानी अंश प्रताप सिंह की है जिनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं कि वो अपने सपनों को पैसों के बल पर पूरा कर सकें. घर की कमजोर हालत उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनी और किताबें फटी होने पर भी उनका हौसला नहीं टूटा. सीमित संसाधनों और कठिन हालातों के बीच भी अंश प्रताप सिंह ने सफलता हासिल की. आइए दिहाड़ी मजदूर के बेटे की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
जेईई मेन में सफल छात्र अंश प्रताप सिंह ने जेईई मेन परीक्षा का चयन किया जो देश की कठिन परीक्षाओं में से एक है. हर साल इस परीक्षा में करीब 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं लेकिन आईआईटी समेत अन्य सरकारी कॉलेजों में सीटें भी कम होती है और वहां जगह बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंक लाना जरूरी होता है. अंश का सपना आईआईटी तक जाने का था और इस वजह से उन्होंने जेईई मेन परीक्षा दी.
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक छोटा सा गांव है जहां अंश प्रताप सिंह रहते हैं. उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाते हैं. दिन की रोटी का जुगाड़ 200 रुपये दिहाड़ी तो कभी 500 रुपये की दिहाड़ी मिल जाने पर हो जाता है. हालांकि, कई बार पैसे मिलते ही नहीं. ऐसी हालात होने के बाद भी उनके पिता ने अंश को पढ़ने से रोका नहीं और अपने पिता के लिए बेटे ने भी दिन-रात खूब मेहनत की.
अंश को अपने घर की स्थिति के बारे में बचपन से ही पता था और वो जानते थे कि उनकी मांग से परिवार पर अधिक जोर पड़ सकता है. इसलिए उन्होंने सीमित संसाधनों से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी. जेईई मेन की तैयारी पुरानी किताबों से की जिसके कुछ हिस्से फटे हुए भी थे लेकिन फटी किताब से उन्होंने सफल होकर दिखा दिया.
जेईई मेन परीक्षा को अंश ने साल 2024 में भी दिया था मगर उस समय वो पास तो हुए थे लेकिन रैंक खास अच्छी नहीं आई थी. ऐसे में आईआईटी एडमिशन का सपना पूरा नहीं हो पाता. इसलिए उन्होंने फिर से कोशिश की और एक कोटा से एक कोचिंग सेंटर द्वारा 21000 रुपये की मदद के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया. दिन-रात मेहनत करने के बाद अंश ने जेईई मेन में 97.928 परसेंटाइल हासिल की. इनकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरक कहानी हो सकती है.
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