JEE और IIT की तैयारी करने वालों के बचेंगे लाखों रुपये! गूगल मुफ्त में दे रहा है मॉक टेस्ट पेपर, जानें कैसे शुरू करें प्रैक्टिस?

JEE Mock Test Paper Download Via Google Gemini: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी करने वालों के लिए एक राहत की खबर है. दिग्गज टेक कंपनी गूगल की ओर से बड़ी सौगात दी गई है जिसके जरिए आईआईटी और जेईई की तैयारी करने वालों के लाखों रुपये बच सकते हैं. दरअसल, गूगल द्वारा मुफ्त में मॉक टेस्ट पेपर दिया जा रहा है जिसकी मदद से वो जेईई मेन परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर को हासिल कर सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे.

जेईई वालों को गूगल की बड़ी सौगात!

गूगल Gemini की ओर से खुद मॉक टेस्ट पेपर के मुफ्त एक्सेस की घोषणा की गई है. अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर गूगल Gemini ने पोस्ट किया कि ‘पिछले सप्ताह जेमिनी में प्रैक्टिस SAT की घोषणा के बाद, अब आप जेमिनी में बिना किसी शुल्क के पूर्ण-लंबाई वाले मॉक JEE मेन टेस्ट भी दे सकते हैं.’

सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस का मौका

जेईई मेन की तैयारी करने वाले छात्र गूगल जिमिनी से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को मुफ्त मॉक टेस्ट देने होंगे. आपको सब्जेक्ट वाइज सवाल-जवाब से प्रैक्टिस का मौका मिल सकता है. असल में जेईई परीक्षा के पैटर्न और फॉर्मेट की तरह मॉक टेस्ट तैयार किया गया है.

बचेगी महंगी कोचिंग की फीस

अक्सर मॉक टेस्ट देने के लिए छात्रों को महंगी-महंगी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ता है. हालांकि, गूगल की इस पहल से छात्रों के लाखों रुपये बच सकते हैं. बिना एक रुपया खर्च के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस गूगल के जिमिनी से कर सकेंगे. इसके लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा.

Building on last week’s announcement of practice SATs in Gemini, you can now also take full-length mock JEE Main tests in Gemini at no cost. — Google Gemini (@GeminiApp) January 28, 2026

गूगल Gemini से कैसे करें प्रैक्टिस?

सबसे पहले गूगल पर जाएं और Gemini ओपन करें. सर्च बार में ‘Generate a Practice JEE Main Test 2026’ सर्च करें. इसके बाद ‘JEE Practice Test’ ओपन हो जाएगा उस पर क्लिक करें. सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं. 25-25 सवाल होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा. टेस्ट के लिए टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. सवाल का जवाब देने के बाद सही जवाब भी देखने का ऑप्शन मिलेगा.

टेस्ट पूरा कर लेने के बाद फीडबैक भी मिलता है जिससे ये जान सकते हैं कि किन एरिया में सुधार की ज्यादा जरूरत है. अगर किसी सवाल का जवाब समझ न आए तो Gemini से उसके सही जवाब को समझने के लिए पूछ सकते हैं. इस तरह से छात्रों के लिए मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना आसान हो सकेगा.

