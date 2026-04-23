JEE 2026 रिजल्ट में ODM का दबदबा! 16 छात्रों ने 99+ पर्सेंटाइल और 57 छात्रों ने किया क्वालीफाई

JEE Main 2026 रिजल्ट में ODM एजुकेशनल ग्रुप का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. 57 छात्रों ने JEE Advanced के लिए क्वालीफाई किया, जिनमें 16 छात्रों ने 99 पर्सेंटाइल हासिल किया और AIR 35 भी शामिल है. ये उपलब्धि संस्थान की मजबूत तैयारी और मेंटरिंग सिस्टम को दर्शाती है.
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भुवनेश्वर के ओडीएम (ODM) एजुकेशनल ग्रुप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराया जा सकता है. जेईई मेन 2026 के नतीजों में संस्थान के छात्रों ने जो करिश्मा कर दिखाया है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. क्या आप जानते हैं कि एक ही संस्थान के 57 छात्रों ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रच दिया है? इसमें सबसे खास बात यह है कि टॉपर स्वयं प्रकाश सेठी ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 35 हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है. 16 छात्रों के 99+ पर्सेंटाइल ने यह साफ कर दिया है कि ओडीएम का एकेडमिक कल्चर अब सफलता की गारंटी बन चुका है.
ओडीएम एजुकेशनल ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनके विभिन्न परिसरों से कुल 57 छात्रों ने जेईई (मेन) 2026 की बाधा पार कर ली है. अब ये सभी छात्र देश के सबसे कठिन एग्जाम यानी जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इन सफल क्वालीफायर्स में ओडीएम पब्लिक स्कूल (OPS) के 52 छात्रों का बड़ा योगदान है, जबकि अन्य 5 छात्र ग्रुप के दूसरे संस्थानों से हैं. यह सफलता किसी एक कैंपस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रुप की व्यापक शैक्षणिक मजबूती को दर्शाती है. टॉप रैंक्स के अलावा, बड़ी संख्या में छात्रों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है, जिससे संस्थान में खुशी का माहौल है.
इस साल के नतीजों में ओडीएम ग्लोबल स्कूल के छात्र स्वयं प्रकाश सेठी मुख्य आकर्षण रहे हैं. उन्होंने अपनी शानदार प्रतिभा के दम पर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 35 हासिल की है, जो उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रमाण है. इसके साथ ही, संस्थान के 16 छात्रों ने 99 पर्सेंटाइल से अधिक का स्कोर कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इतने बड़े पैमाने पर उच्च स्कोर प्राप्त करना यह दिखाता है कि छात्रों के बीच कॉन्सेप्ट्स को लेकर कितनी स्पष्टता थी. सामूहिक रूप से इन छात्रों की उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि ओडीएम का एकेडमिक पाइपलाइन राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बेहद मजबूत है.
संस्थान की इस बड़ी जीत का श्रेय वहां के एक व्यवस्थित इकोसिस्टम को दिया जा रहा है. ओडीएम में केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट-ड्रिवन टीचिंग पर जोर दिया जाता है. छात्रों को नियमित मॉक टेस्ट, व्यक्तिगत परामर्श (Personalised Mentoring) और लगातार फीडबैक दिया जाता है, जिससे उनकी कमजोरियों को समय रहते दूर किया जा सके. ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सत्यव्रत मिनीकेतन और सीईओ स्वयन सत्येंदु ने बताया कि यह परिणाम किसी संयोग का हिस्सा नहीं है. यह एक छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण का फल है, जहां हर बच्चे को एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता है और उनकी क्षमता को निखारने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाते हैं.