JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट जारी, 12 स्टूडेंट्स रहे टॉपर्स, हासिल किए 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. आइए उन टॉपर्स का नाम जानते हैं जिन्होंने पेपर 1 (बी.ई. / बी.टेक.) में 100 का एनटीए स्कोर (प्रतिशत) प्राप्त किया है.
JEE Main 2026 Toppers List: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आउट कर दिया गया है. जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट एनटीए या जेईई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 28 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी. जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट चेक को जारी करने के साथ-साथ टॉपर्स की लिस्ट की घोषणा भी कर दी गई है. सत्र 1 परिणामों में कुल 12 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं.
ऊपर बताई गई लिस्ट में उन टॉपर्स का नाम और राज्य शामिल हैं जिन्होंने जेईई परीक्षा में एनटीए स्कोर 100 प्रतिशत हासिल किया है. इस लिस्ट में 12 स्टूडेंट्स शामिल हैं. जबकि, 9 टॉपर्स ऐसे रहे हैं जो 99% पर्सेंटाइल में आते हैं.
|उम्मीदवार का नाम
|राज्य
|NTA Score
|उत्कर्ष
|उत्तर प्रदेश
|99.9992497
ए विष्णु साईं तेजा
|कर्नाटक
|99.9992454
|अजय पी
|तमिलनाडु
|99.9992380
|ऋद्धेश अनंत बेंडेले
|मध्य प्रदेश
|99.9992186
|कुंतल चौधरी
|पश्चिम बंगाल
|99.9984908
|भारत बंसल
|पंजाब
|99.9976982
|कपिश मित्तल
|चंडीगढ़
|99.9945899
|आदित्य गुप्ता
|चंडीगढ़
|99.9945899
|युग महेश्वरी
|छत्तीसगढ़
|99.9937491
|यशराज सिंह
|असम
|99.9811354
|वैष्णवी कुमारी
|झारखंड
|99.9775257
|वैष्णवेंक
|केरल
|99.9763781
|एच कार्तिकेयन
|पुडुचेरी
|99.9630985
|रोहित
|उत्तराखंड
|99.9392562
|डेविस साजू जॉन
|भारत से बाहर
|99.9148010
|शौर्य वीर सिंह
|सिक्किम
|99.8840696
|अद्रिराज साहा
|त्रिपुरा
|99.8611562
|रमन सैनी
|हिमाचल प्रदेश
|99.8503435
|अमितेश्वर सिंह
|जम्मू एवं कश्मीर
|99.8351331
|अभिनव बत्ता
|जम्मू एवं कश्मीर
|99.8351331
|तनय अजित प्रभु
|गोवा
|99.8251735
|हर्ष अग्रवाल
|दमन और दीव
|99.7749684
|ऐमन तनीश
|अरुणाचल प्रदेश
|99.7366348
|मनोसीज दास
|दादरा और नगर हवेली
|99.233208
अन्य टॉपर्स की लिस्ट चेक करने के लिए या अन्य रिजल्ट से संबंधित डिटेल्स के लिए इस लिंक (NTA SCORE 2026) पर क्लिक कर सकते हैं.
