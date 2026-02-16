Advertisement
Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट जारी, 12 स्टूडेंट्स रहे टॉपर्स, हासिल किए 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट जारी, 12 स्टूडेंट्स रहे टॉपर्स, हासिल किए 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. आइए उन टॉपर्स का नाम जानते हैं जिन्होंने पेपर 1 (बी.ई. / बी.टेक.) में 100 का एनटीए स्कोर (प्रतिशत) प्राप्त किया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:19 PM IST
JEE Main 2026 Toppers List
JEE Main 2026 Toppers List

JEE Main 2026 Toppers List: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आउट कर दिया गया है. जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट एनटीए या जेईई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 28 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी. जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट चेक को जारी करने के साथ-साथ टॉपर्स की लिस्ट की घोषणा भी कर दी गई है. सत्र 1 परिणामों में कुल 12 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं.  

जेईई मेन परीक्षा के 12 टॉपर्स

  1. श्रेयस मिश्रा- दिल्ली (एनसीटी)
  2. नरेंद्रबाबू गारी महिथ- आंध्र प्रदेश
  3. शुभम कुमार- बिहार
  4. कबीर छिल्लर- राजस्थान
  5. चिरंजीब कर- राजस्थान
  6. भावेश पत्र- ओडिशा
  7. अनय जैन- हरियाणा
  8. अर्नव गौतम- राजस्थान
  9. पसला मोहित- आंध्र प्रदेश
  10. माधव विरडिया- महाराष्ट्र
  11. पुरोहित निमे- गुजरात
  12. विवान शरद महिश्वरी तेलंगाना

ऊपर बताई गई लिस्ट में उन टॉपर्स का नाम और राज्य शामिल हैं जिन्होंने जेईई परीक्षा में एनटीए स्कोर 100 प्रतिशत हासिल किया है. इस लिस्ट में 12 स्टूडेंट्स शामिल हैं. जबकि, 9 टॉपर्स ऐसे रहे हैं जो 99% पर्सेंटाइल में आते हैं.  

जेईई मेन सेशन 1 में 99 पर्सेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स लिस्ट

उम्मीदवार का नाम राज्य  NTA Score
उत्कर्ष उत्तर प्रदेश 99.9992497

ए विष्णु साईं तेजा

कर्नाटक 99.9992454
अजय पी तमिलनाडु 99.9992380
ऋद्धेश अनंत बेंडेले मध्य प्रदेश  99.9992186
कुंतल चौधरी     पश्चिम बंगाल  99.9984908 
भारत बंसल पंजाब  99.9976982
कपिश मित्तल चंडीगढ़  99.9945899
आदित्य गुप्ता  चंडीगढ़  99.9945899
युग महेश्वरी छत्तीसगढ़  99.9937491
यशराज सिंह  असम 99.9811354 
वैष्णवी कुमारी  झारखंड  99.9775257
 वैष्णवेंक  केरल  99.9763781 
एच कार्तिकेयन  पुडुचेरी  99.9630985 
रोहित  उत्तराखंड  99.9392562 
डेविस साजू जॉन भारत से बाहर  99.9148010
शौर्य वीर सिंह  सिक्किम  99.8840696 
अद्रिराज साहा  त्रिपुरा  99.8611562 
रमन सैनी  हिमाचल प्रदेश  99.8503435 
अमितेश्वर सिंह  जम्मू एवं कश्मीर  99.8351331 
अभिनव बत्ता  जम्मू एवं कश्मीर  99.8351331
 तनय अजित प्रभु  गोवा 99.8251735
हर्ष अग्रवाल  दमन और दीव  99.7749684 
ऐमन तनीश अरुणाचल प्रदेश  99.7366348 
मनोसीज दास  दादरा और नगर हवेली  99.233208

अन्य टॉपर्स की लिस्ट चेक करने के लिए या अन्य रिजल्ट से संबंधित डिटेल्स के लिए इस लिंक (NTA SCORE 2026) पर क्लिक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

