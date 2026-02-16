JEE Main 2026 Toppers List: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट जारी, 12 स्टूडेंट्स रहे टॉपर्स, हासिल किए 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Toppers List: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आउट कर दिया गया है. जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट एनटीए या जेईई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 28 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी. जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट चेक को जारी करने के साथ-साथ टॉपर्स की लिस्ट की घोषणा भी कर दी गई है. सत्र 1 परिणामों में कुल 12 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं.

जेईई मेन परीक्षा के 12 टॉपर्स

श्रेयस मिश्रा- दिल्ली (एनसीटी) नरेंद्रबाबू गारी महिथ- आंध्र प्रदेश शुभम कुमार- बिहार कबीर छिल्लर- राजस्थान चिरंजीब कर- राजस्थान भावेश पत्र- ओडिशा अनय जैन- हरियाणा अर्नव गौतम- राजस्थान पसला मोहित- आंध्र प्रदेश माधव विरडिया- महाराष्ट्र पुरोहित निमे- गुजरात विवान शरद महिश्वरी तेलंगाना

ऊपर बताई गई लिस्ट में उन टॉपर्स का नाम और राज्य शामिल हैं जिन्होंने जेईई परीक्षा में एनटीए स्कोर 100 प्रतिशत हासिल किया है. इस लिस्ट में 12 स्टूडेंट्स शामिल हैं. जबकि, 9 टॉपर्स ऐसे रहे हैं जो 99% पर्सेंटाइल में आते हैं.

जेईई मेन सेशन 1 में 99 पर्सेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स लिस्ट

उम्मीदवार का नाम राज्य NTA Score उत्कर्ष उत्तर प्रदेश 99.9992497 ए विष्णु साईं तेजा कर्नाटक 99.9992454 अजय पी तमिलनाडु 99.9992380 ऋद्धेश अनंत बेंडेले मध्य प्रदेश 99.9992186 कुंतल चौधरी पश्चिम बंगाल 99.9984908 भारत बंसल पंजाब 99.9976982 कपिश मित्तल चंडीगढ़ 99.9945899 आदित्य गुप्ता चंडीगढ़ 99.9945899 युग महेश्वरी छत्तीसगढ़ 99.9937491 यशराज सिंह असम 99.9811354 वैष्णवी कुमारी झारखंड 99.9775257 वैष्णवेंक केरल 99.9763781 एच कार्तिकेयन पुडुचेरी 99.9630985 रोहित उत्तराखंड 99.9392562 डेविस साजू जॉन भारत से बाहर 99.9148010 शौर्य वीर सिंह सिक्किम 99.8840696 अद्रिराज साहा त्रिपुरा 99.8611562 रमन सैनी हिमाचल प्रदेश 99.8503435 अमितेश्वर सिंह जम्मू एवं कश्मीर 99.8351331 अभिनव बत्ता जम्मू एवं कश्मीर 99.8351331 तनय अजित प्रभु गोवा 99.8251735 हर्ष अग्रवाल दमन और दीव 99.7749684 ऐमन तनीश अरुणाचल प्रदेश 99.7366348 मनोसीज दास दादरा और नगर हवेली 99.233208

अन्य टॉपर्स की लिस्ट चेक करने के लिए या अन्य रिजल्ट से संबंधित डिटेल्स के लिए इस लिंक (NTA SCORE 2026) पर क्लिक कर सकते हैं.

