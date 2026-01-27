JEE Main सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू, आवेदन फीस से लेकर जानिए एग्जाम डेट

JEE Main Session 2 Registration Start Soon: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन्स सेशन 1 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 29 जनवरी 2026 तक जेईई मेन्स परीक्षा का आयोजन होगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जो जेईई मेन्स सेशन 1 परीक्षा में सफल नहीं हो सके या फिर से परीक्षा में शामिल होकर अच्छे से अच्छे स्कोर को हासिल करने का सोच रहे हैं तो वो सेशन 2 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जेईई मेन सेशन 2 एग्जाम के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है.

जल्द शुरू होगा जेईई मेन सेशन 2 एग्जाम रजिस्ट्रेशन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए ब्रोशर के अनुसार जेईई मेन सेशन 2 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनवरी 2026 के अंतिम से शुरू हो सकती है. अगर आप भी सेशन 2 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन शुरू होने पर अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन शुल्क को वर्ग के अनुसार जमा करना होगा. इसके बाद आवेदन प्रोसेस पूरा हो सकेगा.

जेईई मेन सेशन 2 एग्जाम डेट?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 2 से 9 अप्रैल 2026 के बीच कराया जा सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम डेट से लगभग 10 दिन पहले सिटी स्लिप मिल सकेगी. जबकि, परीक्षा से 3 दिन से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आप एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करना होगा. एडमिट कार्ड में रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, पेपर से संबंधित डिटेल्स लिखी होती हैं. परीक्षा में एंट्री के लिए ये एक मुख्य दस्तावेज माना जाता है. ध्यान रहे कि जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में जरूर लेकर जाएं.

जेईई मेन सेशन 2 एग्जाम का रिजल्ट कब होगा जारी?

जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा पूरी हो जाने के बाद रिजल्ट का ऐलान भी जल्द किया जाएगा. उम्मीद है कि 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं.

