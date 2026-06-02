12वीं में 75% से कम नंबर आए? घबराइए मत, इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी भी मिल सकता है एडमिशन!

जेईई मेन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों के 12वीं में 75% से कम अंक आए, जिससे वे IIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की पात्रता से बाहर हो गए. हालांकि देश में कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 75% अनिवार्य नहीं है और JEE स्कोर से एडमिशन मिलता है.
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जेईई मेन में अच्छा स्कोर लाने के बाद भी इस साल हजारों छात्र एक नई परेशानी का सामना कर रहे हैं. वजह है 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक आना. IIT, NIT और कई केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए 75% अंक या टॉप 20 परसेंटाइल की शर्त जरूरी होती है. ऐसे में कई मेधावी छात्र एडमिशन की दौड़ से बाहर हो गए हैं. कुछ छात्रों ने इसके लिए CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को भी जिम्मेदार बताया है. हालांकि राहत की बात यह है कि देश के कई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान ऐसे हैं जहां 75% अंकों की अनिवार्यता नहीं है. ऐसे छात्र अपने JEE Main स्कोर या संस्थान के नियमों के आधार पर BTech में दाखिला लेकर अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं.
इस साल बड़ी संख्या में ऐसे छात्र सामने आए हैं जिन्होंने JEE Main में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक हासिल नहीं कर सके. नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों को IIT, NIT और कई केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 75 प्रतिशत अंक या अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होना जरूरी है. वहीं SC, ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 65 प्रतिशत निर्धारित है. इसी कारण कई योग्य छात्र प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए. कुछ छात्रों ने कम अंकों के लिए नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को भी जिम्मेदार ठहराया है.
ऐसे छात्रों के लिए कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं. IIIT दिल्ली में 12वीं में 70 प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, जबकि IIIT हैदराबाद और IIIT बेंगलुरु में वैध JEE Main स्कोर के आधार पर प्रवेश के अवसर मिलते हैं. इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU), नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT) और कई अन्य संस्थान भी छात्रों को मौका देते हैं. इन कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, इसलिए छात्रों को आधिकारिक नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कम प्रतिशत होने के बावजूद यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना पूरा किया जा सकता है.
थापर इंस्टीट्यूट पटियाला में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, MIT पुणे में 50 प्रतिशत और VJTI मुंबई में 45 प्रतिशत अंकों के साथ भी एडमिशन के अवसर उपलब्ध हैं. इसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भी छात्रों को मौका देते हैं. इन कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर प्लेसमेंट और इंडस्ट्री एक्सपोजर की सुविधाएं भी मिलती हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों छात्र इन संस्थानों को चुनते हैं. जिन छात्रों के अंक अपेक्षा से कम आए हैं, उनके लिए ये संस्थान बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 75 प्रतिशत अंक न आने पर छात्रों को निराश नहीं होना चाहिए. IGDTUW, HBTU कानपुर, MAIT दिल्ली, LNMIIT जयपुर, IET लखनऊ, ICT मुंबई, SPIT मुंबई, PICT पुणे और UIT चंडीगढ़ जैसे संस्थान भी अच्छे विकल्प हैं. छात्रों को अपने JEE Main स्कोर, कॉलेज की पात्रता शर्तों और काउंसलिंग प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए. सही जानकारी और समय पर आवेदन के जरिए वे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पा सकते हैं. इंजीनियरिंग में सफलता केवल IIT या NIT तक सीमित नहीं है, बल्कि सही कॉलेज और मेहनत से भी शानदार करियर बनाया जा सकता है.
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