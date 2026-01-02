JEE Main और JEE Advanced में क्या है अंतर? समझिए एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

JEE Main vs JEE Advanced Difference: जब बात आती है भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की तो अक्सर छात्रों के बीच एक परीक्षा चर्चाओं में रहती है जिसे जेईई मेन और जेईई एडमांस्ड के नाम से जाना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल होते हैंय़ इन परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में क्या फर्क है, इसके बारे में कुछ ही जानते हैं. एग्जाम पैटर्न से लेकर टाइमलाइन तक में दोनों परीक्षाओं में बड़ा अंतर होता है. जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के बीच क्या अंतर है? आइए विस्तार से जान लेते हैं.

जेईई मेन क्या होता है?

जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से किया जाता है. आमतौर पर इंजीनियरिंग के प्रमुख NITs, IIITs समेत दूसरे कॉलेज या संस्थान में एडमिशन के लिए इस परीक्षा में पास होने वाले छात्र एलिजिबल होते हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा देना जरूरी होता है. 11वीं या 12वीं लेवल पर परीक्षा का आयोजन होता है जिन छात्रों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं.

जेईई एडवांस्ड क्या होता है?

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड उन छात्रों के लिए है जिन्हें टॉप इंस्टीट्यूट्स से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है. IITs में BTech प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं. केवल जेईई मेन के टॉप उम्मीदवारों को JEE एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है.

क्या है जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में मुख्य अंतर?

जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में मुख्य अंतर परीक्षा से जुड़ा है. दोनों में थोड़ा आसान जेईई मेन को माना जाता है. दरअसल, जेईई मेन में बेस आधारित परीक्षा होती है जिसमें 11वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स होते हैं और NIT में एडमिशन के लिए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. जबकि, जेईई एडवांस्ड थोड़ा मुश्किल होता है. इस नॉलेज टेस्ट को वो छात्र देते हैं जिन्हें IITs में एडमिशन चाहिए होता है.

JEE Main vs JEE Advanced: किन योग्यता की जरूरत?

जेईई मेन परीक्षा में 12वीं पास शामिल हो सकते हैं. जबकि, JEE एडवांस्ड परीक्षा के लिए जेईई मेन क्लियर करना जरूरी होता है. इसके अलावा टॉप रैंक की लिस्ट में नाम होना चाहिए. दोनों परीक्षा में उम्र और अटेम्प्ट क्राइटेरिया का पूरा होना जरूरी है.

जेईई एडवांस्ड के लिए क्या जेईई मेन जरूरी?

जी हां, जेईई मेन परीक्षा को देना और उसमें टॉप रैंक को हासिल करना जरूरी है. इसके बाद ही आप जेईई Advanced के लिए एलिजिबल होते हैं. आमतौर पर जेईई मेन परीक्षा का आयोजन हर साल जनवरी से अप्रैल के बीच होता है. जबकि, जेईई एडवांस्ड की परीक्षा मेन रिजल्ट के बाद आमतौर पर मई या जून माह में होती है.

जेईई मेन और जेईई एडवांस एग्जाम पैटर्न

जेईई मेन परीक्षा कंप्यूटर-आधारित होती है जिसमें MCQ औरसंख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं. जबकि, जेईई एडवांस्ड की परीक्षा 2-3 घंटे केपेपर (पेपर 1 और 2) के साथ होती है और काफी अधिक होती है. इस परीक्षा में MCQ,संख्यात्मकऔर मैट्रिक्स-मैच प्रश्न पूछे जाते हैं. दोनों परीक्षा में भौतिकी, रसायनविज्ञान, गणित (PCM) शामिल होते हैं लेकिन Advanced में ज्यादागहराई और अन्य विषय भी शामिल होते हैं.

