JEE Admit Card 2026: जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी भी समय हो सकता है जारी, न करें देरी; जानिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस

JEE Mains 2026 Admit Card Release Soon: जेईई मेंस एडमिट कार्ड 2026 को किसी भी समय जारी किया जा सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स बिना देरी करें एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका जान लें. आइए जानते हैं कि कैसे जेईई मेन एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है.
JEE Mains 2026 Admit Card Release Soon: आज यानी 17 जनवरी, शनिवार को किसी भी समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ऐसे स्टूडेंट्स जो 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली जेईई मेन्स परीक्षा के पहले पेपर में शामिल होंगे उनके लिए एग्जाम हॉल टिकट का एक्टिव लिंक जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती है बल्कि इसमें कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसके बारे में छात्रों को पता होना चाहिए. परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और निर्देश एडमिट कार्ड में लिखे होते हैं जिसके बारे में अच्छे से जानने पर परीक्षा सेंटर पहुंचने पर समस्या नहीं हो सकती है. किसी भी समय जेईई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, आइए फटाफट एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं. जेईई मेन परीक्षा जनवरी सेशन 1 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी हो किया जाएगा.
जेईई मुख्य परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन्स एग्जाम जनवरी 2026 एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा. यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद जेईई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
जेईई मेन एडमिट कार्ड में नाम, पता, तस्वीर, सिग्नेचर आदि की कोई गड़बड़ी नजर आए तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें और तुरंत NTA Helpline Number- 01169227700 / 011-40759000 पर संपर्क करें. एडमिट कार्ड से संबंधित परेशानी बताएं और उसमें सुधार भी जरूर करा लें. हालांकि, अगर परीक्षा तक भी गड़बड़ी में सुधार न हो तब भी उम्मीदवार परीक्षा सेंटर जाकर एग्जाम दे सकता है एनटीए द्वारा बाद में अपने रेकॉर्ड्स में सभी जरूरी सुधार को कर दिया जाता है.
