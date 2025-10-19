JEE Main 2026 का शेड्यूल जारी, जनवरी और अप्रैल में होंगे दो सेशन, जानिए डेट्स

JEE Mains 2026 Exam Dates OUT: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेंस 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन्स 2026 परीक्षा के डेट्स की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कर दिया गया है. एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह परीक्षा दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहले सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, दूसरे सेशन की परीक्षा का आयोजन 1 से 10 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा. उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

जेईई मेन्स 2026 सेशन-1 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 में शुरू होने की संभावना है. वहीं, सेशन-2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, परीक्षा रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. इसलिए जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे लेटेस्ट अपडेट के लिए टाइम-टू-टाइम ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: कल है सीडैक भर्ती की आखिरी तारीख, 646 पदों के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'JEE Mains 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन लिंक' पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फीस