Advertisement
trendingNow12993447
Hindi Newsशिक्षा

JEE Mains Exam: एक झटके में पास कर लेंगे जेईई परीक्षा! काम आ सकता है 80-20 नियम का सफलता मंत्र

JEE Main 2026 Preparation Tips: जेईई परीक्षा में पास होने के बाद भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. अगर आप भी पहली बार में जेईई परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आइए एक बार 80-20 का नियम समझ लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE Mains Exam: एक झटके में पास कर लेंगे जेईई परीक्षा! काम आ सकता है 80-20 नियम का सफलता मंत्र

JEE Mains 2026 Exam Preparation Tips And Tricks: सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी जेईई परीक्षा है जिसमें हर साल लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं. भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्रों द्वारा जेईई एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है. साल 2026 में आयोजित होने वाले जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और पहली बार में ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए 80-20 नियम काम का साबित हो सकता है. जेईई परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 80/20 नियम को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है, आइए जानते हैं कि कैसे जेईई परीक्षा में पास हो सकते हैं?

क्या पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं जेईई मेन्स परीक्षा

जेईई मेन्स परीक्षा में सफलता का मंत्र ‘80/20 नियम’ है जिसे आमतौर पर परीक्षा में टॉपर रहे उम्मीदवारों द्वारा भी अपनाया जाता है. पहली बार में जेईई मेन्स परीक्षा को क्रैक करने के लिए ये नियम काम का माना जाता है. आइए जानते हैं 80/20 नियम क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

जेईई मेन्स में 80/20 नियम क्या है?

जेईई मेन्स के लिए 80/20 नियम को पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है. इस नियम के मुताबिक परीक्षा के करीब 80 प्रतिशत अंक पाठ्यक्रम के 20 प्रतिशत भाग से आते हैं. सरल भाषा में समझाएं तो जेईई मेन्स परीक्षा देने वाले छात्रों को अधिक अंक हासिल करने के लिए इस नियम को अपनाना चाहिए. ऐसे सब्जेक्ट पर अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए जिससे संबंधित सवाल और अंक अधिक बन रहे हैं. 80/20 नियम हर विषय- रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित पर लागू होता है जिससे ये पता चलता है कि हर विषय का एक छोटा सा भाग अंकों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है.

एक छोटे कदम से सफलता

पिछले कुछ सालों के जेईई मेन्स परीक्षा के पेपर भी चेक कर सकते हैं जो आपके लिए इस तरह से काम के साबित हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल किस विषय से संबंधित आते हैं. ऐसे में आपके लिए 80/20 का नियम अपनाना आसान हो सकेगा और सफलता की ओर कदम बढ़ सकेगा. जेईई की तैयारी के दौरान ध्यान दें कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित में से किस विषय के सवाल अधिक हैं और किसकी तैयारी अच्छी करने पर ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Indian Army Recruitment 2025: JEE वालों के लिए खुले सरकारी नौकरी के दरवाजे! भारतीय सेना में सीधी भर्ती, 13 नवंबर है आखिरी तारीख

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

JEE Mains 2026

Trending news

अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव