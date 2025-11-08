JEE Mains Exam: एक झटके में पास कर लेंगे जेईई परीक्षा! काम आ सकता है 80-20 नियम का सफलता मंत्र

JEE Mains 2026 Exam Preparation Tips And Tricks: सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी जेईई परीक्षा है जिसमें हर साल लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं. भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्रों द्वारा जेईई एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है. साल 2026 में आयोजित होने वाले जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और पहली बार में ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए 80-20 नियम काम का साबित हो सकता है. जेईई परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 80/20 नियम को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है, आइए जानते हैं कि कैसे जेईई परीक्षा में पास हो सकते हैं?

क्या पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं जेईई मेन्स परीक्षा

जेईई मेन्स परीक्षा में सफलता का मंत्र ‘80/20 नियम’ है जिसे आमतौर पर परीक्षा में टॉपर रहे उम्मीदवारों द्वारा भी अपनाया जाता है. पहली बार में जेईई मेन्स परीक्षा को क्रैक करने के लिए ये नियम काम का माना जाता है. आइए जानते हैं 80/20 नियम क्या है?

जेईई मेन्स में 80/20 नियम क्या है?

जेईई मेन्स के लिए 80/20 नियम को पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है. इस नियम के मुताबिक परीक्षा के करीब 80 प्रतिशत अंक पाठ्यक्रम के 20 प्रतिशत भाग से आते हैं. सरल भाषा में समझाएं तो जेईई मेन्स परीक्षा देने वाले छात्रों को अधिक अंक हासिल करने के लिए इस नियम को अपनाना चाहिए. ऐसे सब्जेक्ट पर अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए जिससे संबंधित सवाल और अंक अधिक बन रहे हैं. 80/20 नियम हर विषय- रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित पर लागू होता है जिससे ये पता चलता है कि हर विषय का एक छोटा सा भाग अंकों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है.

एक छोटे कदम से सफलता

पिछले कुछ सालों के जेईई मेन्स परीक्षा के पेपर भी चेक कर सकते हैं जो आपके लिए इस तरह से काम के साबित हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल किस विषय से संबंधित आते हैं. ऐसे में आपके लिए 80/20 का नियम अपनाना आसान हो सकेगा और सफलता की ओर कदम बढ़ सकेगा. जेईई की तैयारी के दौरान ध्यान दें कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित में से किस विषय के सवाल अधिक हैं और किसकी तैयारी अच्छी करने पर ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं.

