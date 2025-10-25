JEE Mains 2026 Registration: जेईई मेन 2026 सेशन-1 का कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे कर सकेंगे आवेदन

JEE Mains 2026 Session-1 Registration Date: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेंस 2026 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जल्द ही जेईई मेंस सेशन-1 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव होने के बाद आवेदन कर सकेंगे.

कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

एनटीए द्वारा जेईई मेंस सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू किए जाने की उम्मीद है. वहीं, एनटीए की ओर से जेईई मेंस सेशन-2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू किए जाने की संभावना है.

इस दिन होगी जेईई मेंस 2026 की परीक्षाएं

एनटीए ने बीते 19 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर जेईई मेंस 2026 की परीक्षा डेट्स की घोषणा की. जिसके मुताबिक, जेईई मेंस 2026 की परीक्षा दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहले सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 और दूसरे सेशन की परीक्षा 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

ऐसे कर सकेंगे जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन

जेईई मेन सेशन-1 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'JEE Main 2026 Session-1 Registration' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को अपने अपडेटेड आधार कार्ड के मुताबिक दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

