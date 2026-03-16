JEE Mains 2026 Session 2 City Slip Soon: कभी भी जेईई मुख्य सत्र 2 परीक्षा की सिटी स्लिप हो सकती है जारी, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

JEE Mains 2026 NTA Session 2 City Slip Soon: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मुख्य सत्र 2 परीक्षा 2026 के लिए जल्द ही सिटी स्लिप जारी की जा सकती है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर जेईई मेन सत्र 2 की शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं. इस स्लिप को चेक करके परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए ट्रैवल की प्लानिंग बनानी आ हो सकेगी. दरअसल, शहर सूचना पर्ची में परीक्षा केंद्र और उसके शहर के बारे में डिटेल्स होती है. ऑप्शन में चुने गए शहरों में से किसी एक सिटी में परीक्षा हो सकती है.

शहर की जानकारी होने पर परीक्षा सेंटर के आसपास रहने और वहां से परीक्षा के दिन पहुंचने में आसानी हो इसलिए सिटी स्लिप को देखकर ये सभी प्लानिंग पहले कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां से जेईई मेन 2026 सत्र 2 की परीक्षा के लिए सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं?

एनटीए द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र 2 की परीक्षा को 2 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया जाएगा. भारत और विदेश में कई केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें शामिल होने वाले इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो करके जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं.

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यहां जारी होगी जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप

जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप का एक्टिव लिंक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. सिटी स्लिप को जारी करने के बाद रजिस्टर्ड उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर जेईई (मेन) 2026 सत्र 2 के लिए शहर सूचना पर्ची का लिंक दिखेगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को एंटर करें. इसके बाद स्क्रीन पर जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप शो हो जाएगी. यहां से शहर सूचना पर्ची को चेक करने के अलावा डाउनलोड भी कर सकेंगे.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

जेईई मेन 2026 सत्र 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को परीक्षा तिथि से 5 से 6 दिनों पहले जारी किया जाएगा. मार्च के आखिरी सप्ताह में जेईई मेन 2026 सत्र 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसे डाउनलोड या चेक जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं.

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