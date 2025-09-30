Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

JEE Mains Exam 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, आवेदन से पहले कर लें ये काम

JEE Mains Exam 2026: एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मुख्य 2026 (JEE Mains) में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. ऐसे में परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले छात्र सभी जरूरी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:40 AM IST
JEE Mains 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सोमवार को जेईई मेंस परीक्षा (JEE Mains 2026) के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी किया है. ऐसे में जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आवेदन से पहले जरूरी निर्देश को पहले पढ़ लें, ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो. बता दें, इस परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी. पहला जनवरी 2026 और दूसरा अप्रैल 2026 में. पहले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने यानी अक्टूबर 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो सकती है. 

जारी एडवाइजरी में एनटीए ने कैंडिडेट्स से आग्रह किया है कि वे रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें. साथ ही उन्हें अपडेट भी कर लें. ऐसा करने से आवेदन या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है. 

इन डॉक्यूमेंट्स को कर लें अपेडट
नोटिस के अनुसार, कैंडिडेट को आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, पता और पिता का नाम चेक कर लेना. अगर अपडेट की जरुरत हो तो इसे अपडेट कर लें. इसके अलावा UDID कार्ड विकलांग उम्मीदवारों के लिए जरूरी है. इसलिए इसे बनवा लें और जरूरी हो तो पुराने कार्ड को अपडेट कर लें. साथ ही कैटगरी प्रमाण पत्र जैसे- ईडब्लूएस, एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के पास वैध और अपडेटेड प्रमाण पत्र होना चाहिए. 

एनटीए ने साफ किया है कि अगर कागजात में कोई भी गलती पाई जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है या बाद में कोई दिक्कत आ सकती है. ऐसे में समय रहते अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लें. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

JEE Mains Exam 2026NTA

