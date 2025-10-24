Advertisement
JEE Mains Exam Preparation Tips: 21 जनवरी से जेईई मेन्स परीक्षा की शुरुआत, आज से शुरू करें तैयारी; काम के हैं ये स्टडी टिप्स!

JEE Mains Exam Preparation Tips: 21 जनवरी से जेईई मेन्स एग्जाम शुरू हो जाएंगे. इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें. आइए भारत के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाले जेईई मेन्स एग्जाम 2026 की तैयारी के टिप्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:12 PM IST
JEE Mains Exam Preparation Tips: 21 जनवरी से जेईई मेन्स परीक्षा की शुरुआत, आज से शुरू करें तैयारी; काम के हैं ये स्टडी टिप्स!

JEE Mains Exam Preparation Tips: इंजीनियरिंग करने वाले ज्यादातर छात्रों का सपना होता है कि उनका एडमिशन भारत के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में से किसी एक में हो जाए. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन्स परीक्षा करवाई जाती है. 21 जनवरी 2026 से जेईई मेन परीक्षा की शुरुआत होगी जिसका शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है, जेईई मेन परीक्षा को 2 सेशन में आयोजित किया जाएगा. 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. इसके लिए लगभग 2 महीने का ही समय बचा है. अगर आप भी जेईई मेन्स परीक्षा देने वाले हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए और कमर को कस लीजिए. कुछ स्टडी टिप्स की मदद से जेईई मेन्स परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की संभावना बढ़ सकती है.

कैसे शुरू करें जेईई मेन्स परीक्षा की तैयारी?

जेईई मेन्स परीक्षा 2026 के शुरू होने में लगभग 2-3 महीने ही हैं और ऐसे में आज से शुरू की गई तैयारी आपको सफलता दिला सकती है. बस सही प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी. आपको पहले कठिन सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए. जेईई मेन परीक्षा में टॉप स्कोर हासिल करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित जैसे 3 विषयों पर खास ध्यान देना होगा.

3 विषयों की करें खास तैयारी

फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित की तैयारी के लिए एक अच्छी प्लानिंग करें और दिन में कम से कम 2 घंटे का समय हर सब्जेक्ट को दें. एक दिन पढ़ने के लिए और दूसरे दिन संबंधित पढ़ाई के सवालों को हल करने के लिए रखें. ख

कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी

फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि इसमें हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझें, आप जितना अच्छा समझेंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे.

NCERT किताबों को बना लें साथी

जेईई मेन्स परीक्षा के लिए भले ही मोटी-मोटी और रेफरेंस किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान रहे कि आपका पहला साथी NCERT होना चाहिए. सरल भाषा में कहें तो JEE Main के लिए नींव के तौर पर NCERT की किताबें काम आती हैं. खासतौर केमिस्ट्री बुक तो NCERT की पढ़ें. NTA अक्सर इसी में सवाल उठाकर देता है.

टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी

पढ़ने के लिए हर दिन का टाइम टेबल बनाएं. खाने पीने से लेकर सोने तक के लिए टाइम मैनेज कर के चले. इसके जरिए आपके लिए स्टडी करना तनाव से भरा नहीं रहेगा. किसी विषय को पढ़ने, संबंधित सवालों का हल करने या किस टेस्ट के लिए समय तय करें. दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन और पर्याप्त नींद के अलावा स्टडी के दौरान ब्रेक लेना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- UPSC से लेकर JEE Exams की करनी है घर बैठे तैयारी? ये स्टडी टिप्स आ सकते हैं काम

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

JEE Mains Exam 2026study tips

