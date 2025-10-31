JEE Mains Registration 2026: जल्द जेईई मेन्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू, फटाफट जानें Step By Step प्रोसेस

JEE Mains Registration 2026 Apply Process Online: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. आइए पहले ही आवेदन से संबंधित जानकारी जान लेते हैं.
JEE Mains Registration 2026 Apply Process Online: इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है. इसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) के नाम से जाना जाता है. साल 2026 में फिर से ये एंट्रेंस एग्जाम होंगे जिसके लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होगा. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम डेट की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए एक्टिव लिंक कब से जारी होगा, इसके बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. उम्मीद है कि नवंबर में JEE Mains एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा. ऐसे में जरूरी है कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पहले ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी जान लें.
कब होगी JEE Mains 2026 परीक्षा?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई मेन्स 2026 सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है. इस पहले एग्जाम डेट का ऐलान हो चुका है. जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा 2026 में 21 जनवरी से 30 जनवरी के दौरान आयोजित होगी.
JEE Mains 2026 Registration Step By Step Process
जेईई मेन एग्जाम पैटर्न क्या होगा?
जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा का कुल समय 3 घंटे का होगा. इस दौरान 75 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 25 सवाल केमिस्ट्री, 25 प्रश्न फिजिक्स और 25 गणित संबंधित सवाल होंगे. हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे. जबकि, गलत जब पर नेगेटिव मार्किंग भी हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाएगा.
