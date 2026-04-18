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Hindi Newsशिक्षाJEE Main Result 2026: जल्द आ रहा है जेईई मुख्य सत्र 2 का रिजल्ट, टॉपर्स की लिस्ट भी होगी जारी! ऐसे चेक कर सकेंगे परिणाम

JEE Main Result 2026: जल्द आ रहा है जेईई मुख्य सत्र 2 का रिजल्ट, टॉपर्स की लिस्ट भी होगी जारी! ऐसे चेक कर सकेंगे परिणाम

JEE Main 2026 Session 2 Expected Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी. कैसे और कहां से जेईई मेंस परीक्षा का परिणाम चेक कर सकेंगे? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:55 PM IST
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JEE Main 2026 Session 2 soon
JEE Main 2026 Session 2 soon

JEE Main 2026 Session 2 Expected Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेंस परीक्षा के दूसरे सत्र की परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट को देखने के अलावा टॉपर की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. एनटीए के अनुसार जेईई मुख्य परीक्षा सेशन-2 का रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 तक जारी किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर किस तारीख को जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे. उम्मीदवार NTA JEE Main सत्र 2 रिजल्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर नजर बनाए रखें. आइए जानते हैं कि कैसे जेईई मेन रिजल्ट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं?

कब हुई थी दूसरे सत्र की जेईई मुख्य परीक्षा?

देशभर के कुल 566 परीक्षा केंद्रों में एनटीए ने जेईई मेन सत्र 2 परीक्षा का आयोजन किया था. इस साल करीब 11.23 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन एग्जाम में शामिल हुए थे. अप्रैल के पहले हफ्ते परीक्षा का आयोजन विभिन्न केंद्रों में किया गया था. जेईई मेन की परीक्षा 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को आयोजित की गई थी.

कहां से चेक कर पाएंगे जेईई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जेईई मेन परीक्षा के पहले पेपर (बी.ई./ बी.टेक.) के परिणाम 20 अप्रैल 2026 तक घोषित कर दिए जा सकते हैं. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर आप जेईई मेन एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. एनटीए द्वारा जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद नीचे बताए गए प्रोसेस के माध्यम ले जेईई मेन एग्जाम के परिणाम चेक कर सकेंगे.

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कैसे करें चेक कर सकते हैं जेईई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट?

  1. सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

  2. होमेपज पर 'View Scorecard' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद 'JEE Main 2026' लिंक पर क्लिक करें.

  4. लॉगिन कर लेने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. यहां से अपना स्कोर देख सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

ये भी पढ़ें- NITs New BTech Programmes: जेईई मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा से पहले जान लें BTech के नए कोर्स, नहीं तो छूट सकती है बेस्ट सीट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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