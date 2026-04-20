JEE main Session 2 Result 2026: जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे घोषित, यहां देखें रिजल्ट; जानें कितने बच्चे हुए पास?

JEE Mains 2026 Result Live Updates: JEE मेन 2026 सेशन 2 का नतीजे 20 अप्रैल को घोषित कर दिए गए. jeemain.nta.nic.in पर जाकर स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं. JEE Main 2026 सेशन 2 की परीक्षाएं 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं. स्टूडेंट्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह रिजल्ट फाइनल है और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती. न ही इसका रीवैल्यूएशन किया जा सकता है.

रिजल्ट को चुनौती नहीं दे सकते छात्र

सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों की एक्सपर्ट्स की तरफ से समीक्षा के बाद तैयार की गई फाइनल आंसर की ही अंकों की गणना का इकलौता आधार है. अलग-अलग उम्मीदवारों को यह नहीं बताया जा सकता कि उनकी खास आपत्तियां मंजूर की गईं या नामंजूर, और किसी भी परिस्थिति में स्कोरकार्ड के रीवैल्यूएशन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है.जेईई मेन 2026 सेशन 2 की परीक्षाएं देश के 304 शहरों और 14 विदेशी स्थानों पर 566 एग्जाम सेंटर्स पर हुए थे.

कैसे चेक करें JEE Main 2026 Result



एनटीए जेईई मेन रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source

वहां JEE Main 2026 Session Two Scorecard वाले लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें

आपकी स्क्रीन पर एनटीए जेईई मेन 2026 का रिजल्ट खुल जाएगा.

भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट लेकर जरूर रख लें.

बता दें कि जिन उम्मीदवारों की रैंक 2.5 लाख स्कोरर्स के अंदर आई है, वह JEE Advanced 2026 की परीक्षा दे सकते हैं. यह एग्जाम 17 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसी के जरिए देश के 23 IIT में एडमिशन मिलता है.

NTA ने JEE Main 2026 Session 2 की परीक्षा छह दिनों — 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को नौ शिफ्टों में आयोजित की गई थी. Paper 1 (B.E./B.Tech.) 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल को हर दिन दो शिफ्टों में हुआ, जबकि Paper 2 (B.Arch और B.Planning) 7 अप्रैल को आयोजित किया गया. यह परीक्षा भारत में सैकड़ों केंद्रों पर और कुवैत, दुबई और बहरीन जैसे शहरों सहित अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर कंप्यूटर-आधारित मोड में आयोजित की गई थी.

कैसे तय होगी रैंक?

NTA, JEE Main 2026 के लिए फाइनल 'ऑल इंडिया रैंक' का निर्धारण इस आधार पर करता है कि किसी उम्मीदवार ने दोनों सत्रों में से किसमें सबसे बेहतर NTA पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया है. जिन उम्मीदवारों ने केवल सत्र 2 (अप्रैल) में परीक्षा दी है, उनके लिए रैंकिंग का एकमात्र आधार अप्रैल सत्र का स्कोर ही होता है.

5 अप्रैल की Shift 2 के JEE Main पेपर के Chemistry सेक्शन में बड़े पैमाने पर गलतियों को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं के बाद, NTA ने 12 अप्रैल, 2026 को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इन शिकायतों को स्वीकार किया. एजेंसी ने पुष्टि की कि इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है और उम्मीदवारों से कहा कि जब तक कोई आधिकारिक अपडेट न आ जाए, तब तक वे चैलेंज फीस का भुगतान न करें. इसके बाद NTA ने प्रोविजनल आंसर-की में संशोधन किया और उसका सही वर्जन jeemain.nta.nic.in पर अपलोड कर दिया.