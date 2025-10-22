Advertisement
trendingNow12971123
Hindi Newsशिक्षा

JEE Mains Success Story: स्कूल पढ़ने के लिए सरकार ने की मदद, बनी इंजीनियरिंग करने वाली राज्य की पहली आदिवासी लड़की; जानें रोहिणी की सफलता की कहानी

JEE Mains Success Story of Rohini: आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो गरीब आदिवासी परिवार से आती है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली राज्य की पहली आदिवासी लड़की भी है. आइए रोहिणी के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE Mains Success Story: स्कूल पढ़ने के लिए सरकार ने की मदद, बनी इंजीनियरिंग करने वाली राज्य की पहली आदिवासी लड़की; जानें रोहिणी की सफलता की कहानी

JEE Mains Success Story of Rohini: कहते हैं जब कुछ करने का ठान लिया जाए तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी बड़ी चट्टान रुकावट नहीं बन सकती है. कुछ ऐसी ही रोहिणी के सफलता की कहानी है. वो जिस परिवार और जगह से आती है वहां खाने का गुजारा हो जाए काफी है. पढ़ाई करना तो यहां के लोगों के लिए दूर की बात है. तमिलनाडु के गरीब परिवार से आने वाली रोहिणी ने 18 साल की उम्र में ही काफी कुछ झेला व देखा है. माता-पिता के खेतों में मजदूर और खुद भी मजदूरी करके रोहिणी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने तक का सफर हासिल किया है.

परिस्थितियों को नहीं बनने दिया कमजोरी

रोहिणी एक ऐसे गरीबी परिवार से है जहां माता-पिता दोनों खेतों में मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल सा हो जाता है. ऐसी परिस्थिति में रोहिणी ने हार नहीं मानी और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करती रही. खराब परिस्थितियों का डटकर सामना किया और फिर जैसे-तैसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

तमिलनाडु सरकार ने उठाया स्कूल का खर्चा

रोहिणी की स्कूली पढ़ाई चिन्ना इलु पुर के सरकारी आदिवासी आवासीय स्कूल से हुई है जिसका पूरा खर्च तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाया गया. रोहिणी के पिता मथियाझागन केरल में मजदूरी करते हैं. जबकि, मां वसंती खेतों में मजदूरी करती हैं. जेईई मेन्स परीक्षा में सफल होने का श्रेय रोहिण अपने हेड मास्टर और स्कूल स्टाफ को भी देती है जिन्होंने उसके हौसले को बढ़ाने में मदद की थी.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली पहली आदिवासी लड़की

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT-JEE माना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र इंजीनियरिंग के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं. तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय से आने वाली रोहिणी ने भी आईआईटी जेईई मेन्स देने का फैसला लिया और उसमें वो 73.8 प्रतिशत लाकर सफल भी हुई. इसके साथ ही रोहिणी राज्य की पहली आदिवासी लड़की बन गई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. देश के प्रतिष्ठित कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) त्रिची में रोहिणी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है.

ये भी पढ़ें- Success Story: माता-पिता खेतिहर मजदूर, गरीबी तोड़ न सकी हौसला, 5000 सैलरी से ऐसे हासिल किया 40 लाख रुपये का पैकेज, जानें दिनेश की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद