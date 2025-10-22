JEE Mains Success Story: स्कूल पढ़ने के लिए सरकार ने की मदद, बनी इंजीनियरिंग करने वाली राज्य की पहली आदिवासी लड़की; जानें रोहिणी की सफलता की कहानी

JEE Mains Success Story of Rohini: कहते हैं जब कुछ करने का ठान लिया जाए तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी बड़ी चट्टान रुकावट नहीं बन सकती है. कुछ ऐसी ही रोहिणी के सफलता की कहानी है. वो जिस परिवार और जगह से आती है वहां खाने का गुजारा हो जाए काफी है. पढ़ाई करना तो यहां के लोगों के लिए दूर की बात है. तमिलनाडु के गरीब परिवार से आने वाली रोहिणी ने 18 साल की उम्र में ही काफी कुछ झेला व देखा है. माता-पिता के खेतों में मजदूर और खुद भी मजदूरी करके रोहिणी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने तक का सफर हासिल किया है.

परिस्थितियों को नहीं बनने दिया कमजोरी

रोहिणी एक ऐसे गरीबी परिवार से है जहां माता-पिता दोनों खेतों में मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल सा हो जाता है. ऐसी परिस्थिति में रोहिणी ने हार नहीं मानी और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करती रही. खराब परिस्थितियों का डटकर सामना किया और फिर जैसे-तैसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की.

तमिलनाडु सरकार ने उठाया स्कूल का खर्चा

रोहिणी की स्कूली पढ़ाई चिन्ना इलु पुर के सरकारी आदिवासी आवासीय स्कूल से हुई है जिसका पूरा खर्च तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाया गया. रोहिणी के पिता मथियाझागन केरल में मजदूरी करते हैं. जबकि, मां वसंती खेतों में मजदूरी करती हैं. जेईई मेन्स परीक्षा में सफल होने का श्रेय रोहिण अपने हेड मास्टर और स्कूल स्टाफ को भी देती है जिन्होंने उसके हौसले को बढ़ाने में मदद की थी.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली पहली आदिवासी लड़की

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT-JEE माना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र इंजीनियरिंग के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं. तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय से आने वाली रोहिणी ने भी आईआईटी जेईई मेन्स देने का फैसला लिया और उसमें वो 73.8 प्रतिशत लाकर सफल भी हुई. इसके साथ ही रोहिणी राज्य की पहली आदिवासी लड़की बन गई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. देश के प्रतिष्ठित कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) त्रिची में रोहिणी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है.

