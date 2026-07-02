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JEE-NEET कोचिंग में टॉपर्स की बड़ी कीमत! अच्छे छात्रों को लाने पर टीचर्स को मिल सकते हैं 2 लाख से 5 करोड़ रुपये तक

देश में JEE और NEET की तैयारी कराने वाले बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच अच्छे छात्रों और अनुभवी टीचर्स को जोड़ने की होड़ तेज हो गई है. एक्सपर्ट्स के अनुसार कई संस्थानों में ऐसे टीचर्स को लाखों-करोड़ों रुपये तक का इनाम दिया जाएगा जो संस्थान के लिए टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्र लेकर आएंगे. हाल ही में एक रिपोर्ट के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:15 PM IST
JEE-NEET कोचिंग में टॉपर्स की बड़ी कीमत! अच्छे छात्रों को लाने पर टीचर्स को मिल सकते हैं 2 लाख से 5 करोड़ रुपये तक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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