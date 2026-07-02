/JEE-NEET कोचिंग में टॉपर्स की बड़ी कीमत! अच्छे छात्रों को लाने पर टीचर्स को मिल सकते हैं 2 लाख से 5 करोड़ रुपये तक

Coaching Industry India: देश के बड़े JEE और NEET कोचिंग संस्थानों के बीच टॉप छात्रों को अपने यहां लाने की होड़ लगातार बढ़ रही है. इस वजह से छात्रों को जोड़ने का खर्च भी पिछले 5 साल में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ गया है. हाल ही में Moneycontrol की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिजिक्सवाला (PW) नए भर्ती किए गए टीचर्स को 2 लाख से 15 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दे रहा है. ये इनाम उन टीचर्स को मिलेगा, जो दूसरे कोचिंग संस्थानों के अच्छे छात्रों को PW के ऑफलाइन बैच में दाखिला दिलाएंगे.