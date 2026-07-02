/JEE-NEET कोचिंग में टॉपर्स की बड़ी कीमत! अच्छे छात्रों को लाने पर टीचर्स को मिल सकते हैं 2 लाख से 5 करोड़ रुपये तक

Coaching Industry India: देश के बड़े JEE और NEET कोचिंग संस्थानों के बीच टॉप छात्रों को अपने यहां लाने की होड़ लगातार बढ़ रही है. इस वजह से छात्रों को जोड़ने का खर्च भी पिछले 5 साल में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ गया है. हाल ही में Moneycontrol की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिजिक्सवाला (PW) नए भर्ती किए गए टीचर्स को 2 लाख से 15 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दे रहा है. ये इनाम उन टीचर्स को मिलेगा, जो दूसरे कोचिंग संस्थानों के अच्छे छात्रों को PW के ऑफलाइन बैच में दाखिला दिलाएंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा छात्र आगे चलकर जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड या NEET में शानदार प्रदर्शन करता है, तो टीचर को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा. अगर कोई छात्र AIR 1 लाता है, तो टीचर को 15 लाख रुपये तक का इनाम मिल सकता है. हालांकि, फिजिक्सवाला ने कहा है कि ये सिर्फ एडमिशन कराने का इनाम नहीं है. कंपनी के अनुसार ये स्टूडेंट के रिजल्ट और प्रदर्शन पर आधारित है.
शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. सौरभ कुमार के अनुसार कई कोचिंग संस्थानों में टीचर्स को उनके छात्रों के अच्छे रिजल्ट के आधार पर इंसेंटिव दिया जाता है. उन्होंने बताया कि अगर किसी टीचर के पढ़ाए छात्र देश में टॉप रैंक हासिल करते हैं, तो कुछ संस्थानों में उन्हें 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा का इनाम मिल सकता है. हालांकि, हर संस्थान की अपनी अलग नीति होती है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अब कई कोचिंग संस्थान विज्ञापन पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय होनहार छात्रों और अच्छे टीचर्स पर निवेश कर रहे हैं. इसके लिए वो स्कॉलरशिप, मेंटरिंग और टैलेंट तलाशने जैसे कार्यक्रम चलाते हैं. बड़े कोचिंग संस्थानों में अब खास 'Talent Nurture Teams' बनाई जाती हैं. इनका काम अच्छे छात्रों की पहचान करना, उन्हें सही जानकारी देना और एडमिशन में मदद करना होता है.
जानकारी के लिए बता दें कि सभी कोचिंग संस्थानछात्रों को लाने के लिए टीचर्स को इंसेंटिव नहीं देते. एक संस्थान के सह-संस्थापक ने बताया कि उनके यहां छात्र लाने के लिए टीचर्स को कोई इनाम नहीं दिया जाता. संस्थान स्कॉलरशिप, प्रवेश परीक्षा और अच्छी पढ़ाई के जरिए छात्रों को जोड़ता है. इसके अलावा दूसरे संस्थानों का भी कहना है कि वो छात्रों को लाने के लिए टीचर्स को किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं देते हैं.