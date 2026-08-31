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JEE Success Story: 10वीं में 54% आने पर उड़ा मजाक, IIT पहुंचकर दिया जवाब; जानिए जैनेंद्रजीत की सफलता की कहानी

IIT Success Story of Jainendrajeet: कहते हैं किसी परीक्षा के अंक से आपके करियर का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है. भविष्य में सफलता हासिल करने के लिए क्या प्लानिंग और किस तरह से आप मेहनत करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा ही कुछ जैनेंद्रजीत ने किया, आइए उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 31, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:20 AM IST
JEE Success Story: 10वीं में 54% आने पर उड़ा मजाक, IIT पहुंचकर दिया जवाब; जानिए जैनेंद्रजीत की सफलता की कहानी
Image Credit: Jainendrajeet Success Story

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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