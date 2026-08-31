/JEE Success Story: 10वीं में 54% आने पर उड़ा मजाक, IIT पहुंचकर दिया जवाब; जानिए जैनेंद्रजीत की सफलता की कहानी

IIT Success Story of Jainendrajeet: आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि IITian बनने के लिए छात्र 10वीं या 12वीं से ही JEE की तैयारी में जुट जाते हैं. इस चक्कर में कई बार उनका फोकस बोर्ड परीक्षाओं पर कम हो जाता है. ऐसे में जब बोर्ड में कम नंबर आते हैं, तो आसपास के लोग और रिश्तेदार तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं और छात्र के करियर पर ही सवाल उठाने लगते हैं. ऐसा ही कुछ जैनेंद्रजीत के साथ हुआ, जब उन्होंने कक्षा 10वीं में गणित सब्जेक्ट में सिर्फ 41 अंक हासिल किए. ज्यादातर सब्जेक्ट्स में 50 से कम नंबर आए और कुल 54 प्रतिशत अंक आने पर लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया.