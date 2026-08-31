/JEE Success Story: 10वीं में 54% आने पर उड़ा मजाक, IIT पहुंचकर दिया जवाब; जानिए जैनेंद्रजीत की सफलता की कहानी

IIT Success Story of Jainendrajeet: आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि IITian बनने के लिए छात्र 10वीं या 12वीं से ही JEE की तैयारी में जुट जाते हैं. इस चक्कर में कई बार उनका फोकस बोर्ड परीक्षाओं पर कम हो जाता है. ऐसे में जब बोर्ड में कम नंबर आते हैं, तो आसपास के लोग और रिश्तेदार तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं और छात्र के करियर पर ही सवाल उठाने लगते हैं. ऐसा ही कुछ जैनेंद्रजीत के साथ हुआ, जब उन्होंने कक्षा 10वीं में गणित सब्जेक्ट में सिर्फ 41 अंक हासिल किए. ज्यादातर सब्जेक्ट्स में 50 से कम नंबर आए और कुल 54 प्रतिशत अंक आने पर लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया.
अपने रिजल्ट को देखकर जैनेंद्रजीत भी हैरान थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर ये साबित करके दिखाया कि सिर्फ एक परीक्षा से आपका भविष्य तय नहीं हो सकता है. एक खराब रिजल्ट, हार नहीं बल्कि एक मौका भी हो सकता है. IITian बनकर उन्होंने साबित करके दिखाया कि कैसे लोगों को सफलता के साथ जवाब दिया जा सकता है. आइए जैनेंद्रजीत की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
जैनेंद्रजीत, बिहार के पश्चिम चम्पारण में रहते हैं और वर्तमान मे IIT छात्र हैं. मगर उन्होंने कक्षा 10वीं में अच्छे अंक हासिल नहीं किए थे जिस वजह से लोगों ने उन्हें पढ़ाई में अच्छा नहीं समझा. हालांकि. जैनेंद्रजीत भी अपने रिजल्ट को देखकर खुश नहीं थे. उन्हें गणित में 41 अंक, हिंदी में 49 और विज्ञान में 48 नंबर, अंग्रेजी में 79 अंक और सोशल साइंस में 54 नंबर मिले थे. कुल मिलाकर उनका पासिंग अंक 54 प्रतिशत रहा था.
जैनेंद्रजीत ने अपनी 10वीं की पढ़ाई बेतिया में स्थित वृंदावन के जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी. 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान उन्हें करीब 50 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था. ऐसे में उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी और अंक भी काफी खराब आए थे. उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में कहा कि जब अपना रिजल्ट देखा था तो विश्वास नहीं कर पाए थे कि ये उनका ही रिजल्ट है. ज्यादा निराशा तब हुई जब उन्हें पता चला कि दूसरे छात्रों को 90% या उससे ज्यादा नंबर मिले थे. कक्षा 10वीं में सिर्फ 54 अंक हासिल होने पर लोगों ने ताने भी दिए और उन्हें ट्रोल भी किया गया था.
10वीं रिजल्ट से नाखुश जैनेंद्रजीत ने अपनी पढ़ाई करने की रणनीति में बदलाव किया. कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE और JEE Advanced में शामिल होने के लिए काफी मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें आईआईटी में एडमिशन मिल सका. उस दौरान एक ऐसा स्टडी प्लान बनाया जिसमें 10 घंटे का समय पढ़ने के लिए तय था. हर दिन वो छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर करते थे और परीक्षा पैटर्न के हिसाब से उन्होंने तैयारी की.
स्टडी प्लान के साथ उन्होंने जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड की तैयारी की. इसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने जेईई की मेन परीक्षा में 99.98 परसेंटाइल अंक हासिल किए. जबकि, जेईई एडवांस्ड एग्जाम के दौरान उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग 349 रैंक हासिल हुई. इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में शामिल होने का सोचा और IIT बॉम्बे में इस कोर्स में दाखिला ले लिया.