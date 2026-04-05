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बिना नौकरी छोड़े बनिए इंजीनियर! JEECUP 2026 ने कामकाजी लोगों के लिए खोला 'सफलता का द्वार'; जानें क्या है पूरा प्लान

JEECUP 2026 up polytechnic: उत्तर प्रदेश में कामकाजी लोगों के लिए पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने का सुनहरा अवसर शुरू हो गया है, जिसके लिए 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों को बिना काम छोड़े अपनी तकनीकी शिक्षा और स्किल्स को बेहतर बनाने का मौका देना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:38 AM IST
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बिना नौकरी छोड़े बनिए इंजीनियर! JEECUP 2026 ने कामकाजी लोगों के लिए खोला 'सफलता का द्वार'; जानें क्या है पूरा प्लान

JEECUP 2026 up polytechnic: अगर आप नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब फैक्ट्री या किसी भी काम में लगे लोग भी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर सकते हैं. ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस पहल का मकसद उन लोगों को मौका देना है जो पहले पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए. या जो काम के साथ-साथ अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं. पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने से उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि यह सुविधा खासतौर पर कामकाजी लोगों के लिए शुरू की गई है. ताकि वे नौकरी छोड़ने के बिना पढ़ाई कर सकें.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को  ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. परिषद ने साफ कहा है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होंगे. इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी भरना जरूरी है.

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कितनी होगी फीस?

फीस की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है. वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये देने होंगे. यह फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इसलिए पहले से तैयारी रखना बेहतर रहेगा.

अगर किसी उम्मीदवार को आवेदन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह परिषद की वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल देख सकता है. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है. कुल मिलाकर यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो काम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं. सही समय पर आवेदन करें. और इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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