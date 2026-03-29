जहां कभी था 'जाबालिपुर', अब वहीं से उड़ान भरेगा भारत का सपना, कहानी जेवर एयरपोर्ट के नाम की

Jewar Name History: उत्तर प्रदेश में एक बड़े विकास की शुरुआत हो गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है. इस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है. अभी उड़ान सेवाएं शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा. माना जा रहा है कि मई या जून तक घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती हैं. इसके कुछ समय बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी. इस एयरपोर्ट के कारण जेवर का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया है.

जेवर दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक तहसील और छोटा कस्बा है. पहले यह इलाका बुलंदशहर जिले में आता था. साल 1997 में नया जिला बनने के बाद इसे गौतमबुद्ध नगर में शामिल कर लिया गया. यहां की आबादी पहले काफी कम थी. लेकिन अब एयरपोर्ट बनने से तेजी से विकास हो रहा है. इसी वजह से लोग इसके नाम और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं.

जेवर का क्या है मतलब?

अगर जेवर शब्द के अर्थ की बात करें तो हिंदी में इसका मतलब गहना या आभूषण होता है. आम बोलचाल में भी ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है. इसलिए पहली नजर में लगता है कि इस जगह का नाम गहनों से जुड़ा होगा. कई बार जगहों के नाम वहां के काम या व्यापार के आधार पर रखे जाते हैं. जैसे अनाज मंडी या लोहार बस्ती. इसी तरह माना जाता है कि शायद यहां कभी गहनों का कारोबार होता होगा. हालांकि इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है.

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महर्षि जाबालि की तपोभूमि

कहा जाता है कि महर्षि जाबालि की तपोभूमि होने के कारण ये ऐतिहासिक नगरी कभी जाबालिपुर के नाम से जानी जाती थी, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर जेवर के रूप में जानी जाती है. कभी अपनी पौराणिक गरिमा के लिए विख्यात रही ये भूमि आज एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ ही वैश्विक मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में उभरी है, जिसने जेवर को आधुनिकता और प्रगति की गौरवशाली पहचान प्रदान की है.

रामायण और महाभारत से कनेक्शन

अब बात करते हैं रामायण और महाभारत से इसके कनेक्शन की तो धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण या महाभारत में जेवर नाम का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है. लेकिन ये इलाका प्राचीन कथाओं से जुड़ा माना जाता है. जिले के बिसरख गांव को रावण के पिता विश्रवा ऋषि की जन्मभूमि माना जाता है. वहीं दनकौर को गुरु द्रोणाचार्य का स्थान बताया जाता है. यहां पांडव और कौरवों ने शिक्षा ली थी. ये सब लोक मान्यताओं और क्षेत्रीय इतिहास का हिस्सा है.

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