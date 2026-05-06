Jharkhand 12th Result: कम नंबरों से टूटा दिल? घबराएं नहीं! फेल हुए छात्र भी ऐसे बचा सकते हैं अपना पूरा साल

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Jharkhand JAC 12th Results 2026 Declared: झारखंड एकेडमी काउंसलिंग ने 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. वहीं रिजल्ट आने के बाद जहां कई छात्रों के घर खुशी का माहौल है, वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं या वे एक-दो विषयों में फेल हो गए हैं. ऐसे छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड एकेडमी काउंसलिंग ने उनके लिए कई विकल्प खुले रखे हैं. अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है तो अभी भी साल बचाया जा सकता है. रीवैल्यूएशन, सप्लीमेंट्री परीक्षा और NIOS जैसे विकल्प छात्रों को दोबारा आगे बढ़ने का मौका देते हैं.
अगर किसी छात्र को लगता है कि उसकी कॉपी सही तरीके से जांची नहीं गई या उम्मीद से कम नंबर मिले हैं, तो वह रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है. इस प्रक्रिया में बोर्ड कॉपी को दोबारा चेक करता है. अगर जांच में कोई गलती मिलती है तो नंबर बढ़ भी सकते हैं. रीवैल्यूएशन के लिए रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है. छात्रों को निर्धारित फीस जमा करनी होती है. यह विकल्प उन छात्रों के लिए राहत लेकर आता है जिन्हें अपने प्रदर्शन पर भरोसा है लेकिन अंक उम्मीद से कम मिले हैं.
अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हुआ है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा सबसे बड़ा मौका बन सकती है. झारखंड एकेडमी काउंसलिंग ऐसे छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर पास होने का अवसर देता है. सप्लीमेंट्री परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और इसमें केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी होती है जिनमें छात्र फेल हुआ है. इससे पूरा साल खराब होने से बच सकता है. अगर छात्र सही तैयारी के साथ दोबारा परीक्षा देता है तो वह आसानी से अगली पढ़ाई जारी रख सकता है.
अगर कोई छात्र दो से ज्यादा विषयों में फेल हो गया है या सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी सफलता नहीं मिली, तो उसके पास राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का विकल्प मौजूद है. NIOS छात्रों को घर बैठे पढ़ाई और परीक्षा देने की सुविधा देता है. यहां छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं और ऑन-डिमांड परीक्षा भी दे सकते हैं. यह उन छात्रों के लिए शानदार विकल्प है जो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं. कई छात्र इस रास्ते से अपनी 12वीं पूरी करके आगे कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.
रिजल्ट चाहे जैसा भी आया हो, असली जीत हार मानने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में है. कम नंबर आने का मतलब यह नहीं कि करियर खत्म हो गया. झारखंड बोर्ड के छात्रों के पास कई रास्ते खुले हैं. जरूरत सिर्फ सही जानकारी और सही फैसले की है. अगर मार्कशीट में कोई गलती दिखे तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. अगर नंबर कम हैं तो रीवैल्यूएशन करें, फेल हैं तो सप्लीमेंट्री दें, और जरूरत पड़े तो NIOS का रास्ता चुनें. मेहनत और धैर्य से हर छात्र अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है.
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