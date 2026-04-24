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Hindi Newsशिक्षासेरेब्रल पाल्सी से जंग, 96% का सपना… झारखंड के इस टॉपर की कहानी कर देगी भावुक!

सेरेब्रल पाल्सी से जंग, 96% का सपना… झारखंड के इस टॉपर की कहानी कर देगी भावुक!

झारखंड के फैजान ने सेरेब्रल पाल्सी के बावजूद 10वीं में 93.8% अंक हासिल कर खास श्रेणी में टॉप किया. मुंह से पेन पकड़कर लिखने वाले फैजान 96% लाना चाहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और हौसले ने सभी को प्रेरित कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:21 PM IST
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सेरेब्रल पाल्सी से जंग, 96% का सपना… झारखंड के इस टॉपर की कहानी कर देगी भावुक!

कहते हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, और झारखंड के फैजान ने इस बात को सच कर दिखाया है. गंभीर सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारी के बावजूद उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार 93.8% अंक हासिल किए और खास श्रेणी में टॉपर बन गए. उनके लिए लिखना तक आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. उनका सपना 96% लाने का था, जो थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन उनकी मेहनत ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. उनकी कहानी आज हर छात्र के लिए प्रेरणा बन गई है कि हालात नहीं, हिम्मत मायने रखती है.

क्या है फैजान की सफलता की कहानी?

झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले फैजान ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 93.8% अंक हासिल किए. खास बात यह है कि वह सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, जिससे उनके शरीर की मूवमेंट प्रभावित होती है. इसके बावजूद उन्होंने विशेष श्रेणी में टॉप किया. फैजान को लिखने में भी दिक्कत होती है, इसलिए वह पेन को मुंह में पकड़कर लिखते हैं. उनकी इस मेहनत और जिद ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है.

क्या होती है सेरेब्रल पाल्सी?

सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में ही शुरू हो जाती है और जीवनभर असर डालती है. यह दिमाग से जुड़ी समस्या है, जो शरीर की मूवमेंट और मांसपेशियों के संतुलन को प्रभावित करती है. इस बीमारी में व्यक्ति को चलने-फिरने, बैठने या हाथों का सही इस्तेमाल करने में परेशानी होती है. फैजान भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि बीमारी के बावजूद भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

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क्यों नहीं पूरा हुआ 96% का सपना?

फैजान का सपना 96% अंक लाने का था, लेकिन उन्होंने 93.8% पर ही संतोष करना पड़ा. उन्होंने खुद बताया कि उनकी शारीरिक स्थिति की वजह से कुछ विषयों में कमजोरी रह गई, खासकर डायग्राम बनाने में उन्हें परेशानी हुई. इसी कारण उनके नंबर थोड़े कम रह गए. इसके बावजूद उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने टॉप करके सबको चौंका दिया. उनकी यह ईमानदारी और आत्मविश्वास दिखाता है कि वह आगे और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

कैसा रहा इस साल का झारखंड बोर्ड रिजल्ट?

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं का रिजल्ट घोषित करते हुए बताया कि इस साल कुल पास प्रतिशत 95.27% रहा. करीब 4,24,001 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 4,22,109 परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 4,02,178 छात्र सफल घोषित किए गए. बोर्ड ने यह भी साफ किया कि ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल है और असली मार्कशीट स्कूलों के जरिए दी जाएगी. इस शानदार रिजल्ट के बीच फैजान की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जिसने हर किसी को प्रेरित किया. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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