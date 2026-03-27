बड़ी खुशखबरी! मेडिकल कॉलेजों में बढ़ने वाली हैं सीटें; 1277 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी; JPSC शुरू करेगा प्रक्रिया

Jharkhand doctor recruitment 2026: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. कुल 1277 डॉक्टरों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है. इसमें 942 चिकित्सा शिक्षक भी शामिल हैं. इस भर्ती के लिए कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से अस्पतालों में इलाज की सुविधा और बेहतर हो जाएगी.

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में भी सुधार की दिशा में काम शुरू कर दिया है. राज्य के सभी छह मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसके तहत यूजी यानी एमबीबीएस की 220 सीटें और पीजी की 211 सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सीटें बढ़ने से ज्यादा छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई का मौका मिलेगा. साथ ही भविष्य में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी.

24 विभागों में की जाएंगी नियुक्तियां

मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जा रही है. पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 180 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होगी. इनमें 155 पद सामान्य और 25 पद बैकलॉग श्रेणी के हैं. ये नियुक्तियां अलग-अलग 24 विभागों में की जाएंगी. इसमें मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, स्त्री रोग और बाल रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. यह पूरी प्रक्रिया तय नियमों और नए मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी.

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सुपर स्पेशियलिटी विभागों को बनाएंगे मजबूत

इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी विभागों को भी मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए 96 अति विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी. ये डॉक्टर कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और कैंसर जैसे विभागों में काम करेंगे. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार होगा. मरीजों को बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी. राज्य में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

छोटे शहरों में भी इलाज की सुविधा होगी बेहतर

जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों को भी मजबूत बनाने की योजना है. इसके तहत 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें 506 पद सामान्य और 160 पद बैकलॉग के हैं. सबसे ज्यादा भर्ती फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञों की होगी. इन नियुक्तियों के बाद गांव और छोटे शहरों में भी इलाज की सुविधा बेहतर हो जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ही अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके.

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