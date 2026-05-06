JAC 12 Board Topper List: झारखंड बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का जलवा! आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में छोटी, रशीदा और श्वेता बनीं स्टेट टॉपर

JAC 12 Board Topper List: झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 ने इस बार पूरे राज्य में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है. जैसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC ने 12वीं के नतीजे जारी किए, हर तरफ टॉपर्स के नाम चर्चा में आ गए. सबसे खास बात यह रही कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में बेटियों ने बाजी मार ली. छोटी कुमारी, रशीदा नाज़ और श्वेता प्रसाद ने शानदार अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया. इन बेटियों की सफलता ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

झारखंड बोर्ड 12वीं 2026 में लड़कियों का दबदबा

झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में इस बार तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है. आर्ट्स स्ट्रीम में बोकारो की छोटी कुमारी ने 500 में से 478 अंक हासिल कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया. छोटी KN +2 हाई स्कूल, हरनाद की छात्रा हैं. वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में रांची की श्वेता प्रसाद ने भी 478 अंक लाकर टॉप किया. श्वेता Yogoda Satsanga Inter College की छात्रा हैं. इन दोनों छात्राओं की सफलता ने पूरे राज्य में बेटियों के हुनर को नई पहचान दी है.

साइंस में किसने रचा इतिहास?

साइंस स्ट्रीम में धनबाद की रशीदा नाज़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया. रशीदा ने 500 में से 489 अंक प्राप्त किए, जो इस साल तीनों स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्कोर रहा. वह DAV +2 High School Pathardih की छात्रा हैं. रशीदा की इस उपलब्धि ने उनके परिवार, स्कूल और जिले का नाम रोशन कर दिया. रिजल्ट आने के बाद स्कूल में जश्न का माहौल देखने को मिला और शिक्षकों ने इसे मेहनत और अनुशासन का नतीजा बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

कुल रिजल्ट कैसा रहा?

इस साल झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 85,104 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 81,144 सफल रहे. लड़कों का कुल पास प्रतिशत 95.34 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं 1,25,991 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं, जिनमें से 1,21,814 पास रहीं. छात्राओं का सफलता प्रतिशत 96.68 प्रतिशत रहा, जो लड़कों से बेहतर है. यह आंकड़े साफ बताते हैं कि झारखंड में बेटियां लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर साल नए रिकॉर्ड बना रही हैं.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

झारखंड बोर्ड के नतीजे जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. छात्र आधिकारिक पोर्टल और DigiLocker के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. राज्य के कई जिलों, खासकर गुमला और लोहरदगा में छात्राओं का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह नतीजे राज्य में बढ़ती महिला शिक्षा और परिवारों के बदलते नजरिए का बड़ा संकेत हैं. इस साल का रिजल्ट झारखंड की बेटियों के नाम रहा.