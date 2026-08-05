/8 साल, 4 परीक्षाएं और हर बार पेपर लीक... अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली छात्रा अर्चना ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सरकारी नौकरी की अभ्यर्थी अर्चना ने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बार-बार पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य गड़बड़ियों के कारण हजारों युवाओं की मेहनत बेकार हो रही है. उनका कहना है कि वर्षों की तैयारी के बावजूद उन्हें निष्पक्ष अवसर नहीं मिल पाया.
अर्चना के अनुसार, वह साल 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने दिन-रात मेहनत की, लेकिन जब भी किसी बड़ी परीक्षा में शामिल हुईं, बाद में कथित तौर पर पेपर लीक, धांधली या अन्य अनियमितताओं की खबरें सामने आ गईं. उनका कहना है कि इससे उनका मनोबल बार-बार टूटता रहा और उन्हें अपनी मेहनत पर निराशा होने लगी.
अर्चना ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी. वर्ष 2021 में वह प्रतिदिन लगभग 10 घंटे तक पढ़ाई करती थीं. उनका दावा है कि पहली बड़ी निराशा उन्हें 2024 में मिली, जब जिस प्रमुख भर्ती परीक्षा में उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें कथित रूप से धांधली और अनियमितताओं के आरोप लगे. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी.
किन परीक्षाओं पर उठाए सवाल?
अर्चना का कहना है कि साल 2025 में उन्होंने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, 14वीं JPSC और JPSC बैकलॉग परीक्षा सहित चार प्रमुख परीक्षाएं दीं. उनका आरोप है कि इन सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पेपर लीक, फर्जीवाड़ा या अन्य कथित अनियमितताएं सामने आईं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित भर्ती एजेंसियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.
अर्चना ने कहा, 'एक लड़की जब अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करती है तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है. हमने आठ साल तक मेहनत की है. लेकिन जब हर बार पता चलता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो हिम्मत टूट जाती है. सरकार सोचती है कि लड़कियां पीछे हट जाएंगी, लेकिन अब हम न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे. आज से मैंने अन्न और जल त्यागकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.'
अर्चना का आंदोलन अब केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि झारखंड के हजारों सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों की नाराजगी और निराशा का प्रतीक बनता जा रहा है. कई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास कमजोर होगा तो युवाओं का भविष्य भी प्रभावित होगा.
फिलहाल अर्चना ने स्पष्ट किया है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिलता, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी. इस मामले पर संबंधित सरकारी एजेंसियों या JPSC/JSSC की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार है. यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी साबित होती है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.