/Jharkhand Student Protest: पानी पीने के बाद भी नहीं रुकेगी लड़ाई! अब छात्रों ने बदली रणनीति, JPSC-JSSC विवाद में आंदोलन ने

Jharkhand JPSC-JSSC Protest: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती विवाद के बीच छात्र आंदोलन तेज हो गया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी पी लिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया. जानें आंदोलन की नई रणनीति, छात्रों की प्रमुख मांगें और पूरा मामला.
Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब केवल भूख हड़ताल तक सीमित नहीं रह गया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी जरूर पी लिया, लेकिन इसे आंदोलन की समाप्ति नहीं बल्कि संघर्ष के अगले चरण की शुरुआत बताया. उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
बता दे कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कथित अनियमितताओं ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया. प्रदर्शनकारी 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, पूरे मामले की CBI जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए है.
देवेंद्र नाथ महतो के साथ राहुल क्रांति कुमार, हबीबा, रूपेश और सविता कुमारी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. हालांकि सभी प्रदर्शनकारी अलग-अलग स्थानों पर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें समान हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे. उनका दावा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है.
छात्र आंदोलन का असर प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते ने पद छोड़ दिया है और मामले की जांच कर रही CID अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि प्रदर्शनकारी इन कार्रवाइयों को पर्याप्त नहीं मानते. उनका कहना है कि केवल गिरफ्तारियां करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है.
आंदोलन के दौरान देश के प्रसिद्ध इनोवेटर और शिक्षा सुधार के समर्थक सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की. उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने की सलाह दी तथा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की अपील की. इसी आग्रह के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने पानी ग्रहण किया. साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक को रांची आकर छात्रों का मनोबल बढ़ाने का निमंत्रण भी दिया.
फिलहाल छात्र संगठन स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर आधिकारिक निर्णय नहीं लिया जाता. दूसरी ओर, प्रशासनिक कार्रवाई और बढ़ते जनसमर्थन के बीच यह मामला राज्य की भर्ती व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है. आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच होने वाली बातचीत इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है.