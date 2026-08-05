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Jharkhand Student Protest: पानी पीने के बाद भी नहीं रुकेगी लड़ाई! अब छात्रों ने बदली रणनीति, JPSC-JSSC विवाद में आंदोलन ने

Jharkhand JPSC-JSSC Protest: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती विवाद के बीच छात्र आंदोलन तेज हो गया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी पी लिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया. जानें आंदोलन की नई रणनीति, छात्रों की प्रमुख मांगें और पूरा मामला.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:40 PM IST
Jharkhand Student Protest: पानी पीने के बाद भी नहीं रुकेगी लड़ाई! अब छात्रों ने बदली रणनीति, JPSC-JSSC विवाद में आंदोलन ने

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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