130 नए पद और हाईटेक कोर्सेज! झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई का तरीका बदला; जानें क्या है सरकार का मास्टरप्लान

JRSU new courses 2026: झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत साइबर सिक्योरिटी, वेपन इंजीनियरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कई आधुनिक कोर्सेज शुरू किए हैं.
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JRSU new courses 2026: झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है. विश्वविद्यालय अब नए और आधुनिक रूप में नजर आएगा. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहां पढ़ाई और व्यवस्था दोनों में सुधार किया गया है. इसका मकसद छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना है. खास तौर पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में 130 नए पद भी बनाए गए हैं.
अब यहां केवल पुराने विषय ही नहीं पढ़ाए जाएंगे. विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कई नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है. छात्र अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एमटेक कर सकेंगे. इसमें साइबर सिक्योरिटी, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसे विषय शामिल होंगे. इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, साइबर फॉरेंसिक और एवियोनिक्स जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे. इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा.
यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स पर भी ध्यान दिया है. वेपन इंजीनियरिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम और जीआईएस-जीपीएस जैसे विषयों को इसमें जोड़ा गया है. इसके साथ ही सुरक्षा और मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स भी शुरू किए गए हैं. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट में बीबीए और एमबीए कराया जाएगा. डिफेंस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक स्टडीज जैसे विषय भी अब पढ़ाए जाएंगे.
फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है. छात्र अब बीएससी और एमएससी के साथ-साथ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में पीजी डिप्लोमा कर सकेंगे. यह कोर्स उन छात्रों के लिए खास होगा जो पुलिस या जांच एजेंसियों में जाना चाहते हैं. इससे उन्हें काम की सही समझ मिलेगी. इस तरह यूनिवर्सिटी का फोकस अब प्रैक्टिकल और जॉब से जुड़ी पढ़ाई पर है.
सिर्फ कोर्स ही नहीं, स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले जहां कम शिक्षक थे, अब उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई है. कुल 130 नए पद बनाए गए हैं. कुछ पुराने पद हटाए भी गए हैं. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है. इसके अलावा गैर-शैक्षणिक स्टाफ भी बढ़ाया गया है. लैब, लाइब्रेरी और अन्य विभागों में नए कर्मचारी रखे जाएंगे. इससे पढ़ाई और प्रशासन दोनों बेहतर तरीके से चल सकेंगे.
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