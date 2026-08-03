/JPSC Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन! NEET पेपर लीक से अलग या नहीं, किन 5 मांगों पर अड़े छात्र?

Jharkhand Student Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में करीब 36 दिनों तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा था और आखिर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला शांत हुआ. नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर चुके थे. एक महीने से ज्यादा दिनों तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक शुरू हुआ था, उसने आखिर में हंगामे और भड़काऊ रूप ले लिया था. वहीं, अब जंतर मंतर की तरह एक प्रदर्शन झारखंड के रांची में हो रहा है. परीक्षा पेपर की धांधली और भ्रष्टाचार ने सैकड़ों छात्रों को सड़क पर उतार दिया है. झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और उस दौरान उनकी कुछ मांगे हैं.