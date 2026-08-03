/JPSC Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन! NEET पेपर लीक से अलग या नहीं, किन 5 मांगों पर अड़े छात्र?

Jharkhand Student Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में करीब 36 दिनों तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा था और आखिर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला शांत हुआ. नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर चुके थे. एक महीने से ज्यादा दिनों तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक शुरू हुआ था, उसने आखिर में हंगामे और भड़काऊ रूप ले लिया था. वहीं, अब जंतर मंतर की तरह एक प्रदर्शन झारखंड के रांची में हो रहा है. परीक्षा पेपर की धांधली और भ्रष्टाचार ने सैकड़ों छात्रों को सड़क पर उतार दिया है. झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और उस दौरान उनकी कुछ मांगे हैं.
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रहे थे और उन्होंने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था. ठीक वैसे ही एक छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. क्या इन छात्रों की मांग जंतर मंतर की तरह है या फिर इनके प्रदर्शन की वजह कुछ और है? रांची में छात्रों के प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या है और कौन सी 5 मांग कर रहे हैं? आइए जानते हैं.
झारखंड में जो प्रदर्शन जारी है वो स्टूडेंट्स की ओर से किया जा रहा है. छात्रों द्वारा न्याय की गुहार की जा रही है. परीक्षा में होने वाली धांधली, भ्रष्टाचार से लेकर प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर छात्रों की ओर से झारखंड में प्रदर्शन किया जा रहा है.
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) के 14वीं सिविल सेवा (CSE) प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के तीन दिन बाद यानी 5 जुलाई 2026 से झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ओर से चार गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Students continue their protest over alleged irregularities in the JPSC, JSSC CGL, and various other competitive exams. pic.twitter.com/MKGjBeUIIp
— ANI (@ANI) August 2, 2026
14वीं JPSC एग्जाम रिजल्ट में धांधाली का आरोप है.
OMR शीट में हेरफेर करने का आरोप है.
परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ और टुकड़ों में रिजल्ट जारी किया गया.
लखनऊ की TDPL कंपनी जो ब्लैकलिस्ट थी उसे परीक्षा को ठेका दिया.
JPSC 14वीं परीक्षा जिसका रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को जारी हुआ है उस एग्जाम को रद्द किया जाए.
JPSC 14वीं परीक्षा के पेपर लीक और धांधली की जांच CBI को सौंपी जाए.
OMR शीट में 5वें ऑप्शन 'Not Attempted' की मांग की जा रही है.
जिम्मेदार अधिकारियों के सिग्नेचर वाली मेरिट लिस्ट होनी चाहिए.
ब्लैकलिस्ट कंपनी TDPL समेत अन्य कंपनियों को परीक्षा संचालन से पूरी तरह से बाहर किया जाए.