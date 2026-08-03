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JPSC Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन! NEET पेपर लीक से अलग या नहीं, किन 5 मांगों पर अड़े छात्र?

Jharkhand Student Protest: झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और वो परीक्षा में हो रही धांधली के कारण सड़क पर उतर चुके हैं. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है. आइए जानते हैं कौन सी मांगें की जा रही है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:11 PM IST
JPSC Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन! NEET पेपर लीक से अलग या नहीं, किन 5 मांगों पर अड़े छात्र?
Image Credit: Jharkhand Student Protest

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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