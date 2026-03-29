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JTET 2026: 10 साल का इंतजार खत्म, लेकिन दोबारा भरना होगा फॉर्म; जानें कौन कर सकता है आवेदन

JTET 2026: झारखंड सरकार ने जेटेट 2026 के लिए नई नियमावली जारी कर दी है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को उम्र में 9 साल की छूट मिलेगी और आवेदन 21 अप्रैल से शुरू होंगे. परीक्षा ओएमआर मोड में होगी और इसमें स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:52 AM IST
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JTET 2026: 10 साल का इंतजार खत्म, लेकिन दोबारा भरना होगा फॉर्म; जानें कौन कर सकता है आवेदन

JTET 2026: झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2026 को लेकर नई नियमावली तैयार कर ली गई है. राज्य सरकार ने इस नियमावली को मंजूरी दे दी है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे आगे बढ़ाया गया है. अब इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को भेजा गया है. जैक ने परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से शुरू होंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मई तय की गई है. खास बात ये है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा फॉर्म भरना होगा. हालांकि उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा. परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी. पहली से पांचवीं तक के लिए मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं छठी से आठवीं तक के लिए इंटरमीडिएट स्तर के सवाल होंगे. जैक ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है. इससे छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी.

आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला 

इस बार आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 9 साल की छूट दी गई है. यह छूट एक बार के लिए दी जा रही है. क्योंकि पिछली बार यह परीक्षा साल 2016 में हुई थी. लंबे अंतराल को देखते हुए सरकार ने यह राहत दी है. न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल तय की गई है. यह उम्र 1 अगस्त 2026 के आधार पर मानी जाएगी. इससे अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.

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कितने होंगे पासिंग मार्क्स?

परीक्षा पास करने के लिए भी अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अंक तय किए गए हैं. सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे. पिछड़ा वर्ग एक और दो के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष कमजोर जनजातीय समूह और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 52 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. इस नियम से सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है.

भाषा को लेकर भी खास व्यवस्था

जेटेट 2026 में भाषा को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है. झारखंड के अलग-अलग जिलों के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची तय की गई है. जैसे रांची, गुमला और लोहरदगा में कुड़ुख, मुंडारी और नागपुरी भाषा शामिल की गई है. पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में संथाली, हो, मुंडारी और उड़िया जैसी भाषाएं रखी गई हैं. दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज में संथाली के साथ खोरठा और बंगला भाषा को शामिल किया गया है. इससे स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा.

कुल मिलाकर जेटेट 2026 कई नए बदलावों के साथ आ रहा है. लंबे समय बाद परीक्षा होने से उम्मीदवारों में उत्साह है. आयु में छूट और साफ नियमों से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा. जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. अब जरूरत है सही तैयारी और समय पर आवेदन करने की. जो मेहनत करेगा, वही इस परीक्षा में सफल हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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