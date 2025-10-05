Advertisement
trendingNow12948259
Hindi Newsशिक्षा

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का टाइमटेबल, डायरेक्ट लिंक से देखें पूरा शेड्यूल

JKBOSE 10th Class Exam 2025 Date Sheet: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का टाइमटेबल जारी किया है. इस खबर में देखें पूरा शेड्यूल.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का टाइमटेबल, डायरेक्ट लिंक से देखें पूरा शेड्यूल

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं परीक्षा (अक्टूबर-नवंबर सेशन) की डेट शीट जारी कर दी है. ये परीक्षाएं अगले महीने 3 नवंबर से शुरू हो रही हैं. वहीं, 27 नवंबर 2025 परीक्षा खत्म होगी. छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इस खबर में डेटशीट डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है. 

ये रहा पूरा शेड्यूल
JKBOSE बोर्ड द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार, 3 नवंबर को गणित, 7 नवंबर को सोशल साइंस, 11 नवंबर को विज्ञान, 14 नवंबर को अंग्रेजी, 17 नवंबर को हिंदी/उर्दू, 19 नवंबर को कंप्यूटर साइंस, 21 नवंबर को वोकेशनल सब्जेक्ट, 23 नवंबर को होम साइंस, 24 नवंबर को अतिरिक्त/ऑप्शनल सब्जेक्ट (कश्मीरी, डोगरी, भोटी, पंजाबी, अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत), 25 नवंबर को संगीत और 27 नवंबर को चित्रकला व कला और रेखाचित्र का पेपर होगा.

 UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेंस इंटरव्यू की डेटशीट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

लगभग 95,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल
टाइम टेबल के अनुसार, हर पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा. करीब 95,000 छात्र इस साल परीक्षा में शामिल होंगे.  परीक्षा कश्मीर संभाग, जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी. 

कोर्स में 15% की छूट
रिपोर्ट्स के अनुसार, बारिश, बादल फटने, गर्मी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण छात्रों के पढ़ाई पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए JKBOSE ने छात्रों को राहत दी है. बोर्ड ने कोर्स में 15% की छूट देने की घोषणा की है. यानी छात्रों को केवल 85% सिलेबस से ही परीक्षा के लिए तैयार करनी होगी, जिसे कुल 100% माना जाएगा.

कक्षा 10वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें? (JKBOSE 10th Date Sheet 2025)

  • JKBOSE कक्षा 10वीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको JKBOSE Class 10 Exam Schedule 2025 PDF लिंक पर क्लिक करना है.

  • ऐसा करते ही डेटशीट स्क्रीन पर आ जाएगी.

  • छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

डायरेक्ट लिंक- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

jkboseJammu Kashmir 10th Time Table

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;