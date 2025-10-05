JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का टाइमटेबल, डायरेक्ट लिंक से देखें पूरा शेड्यूल

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं परीक्षा (अक्टूबर-नवंबर सेशन) की डेट शीट जारी कर दी है. ये परीक्षाएं अगले महीने 3 नवंबर से शुरू हो रही हैं. वहीं, 27 नवंबर 2025 परीक्षा खत्म होगी. छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इस खबर में डेटशीट डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.

ये रहा पूरा शेड्यूल

JKBOSE बोर्ड द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार, 3 नवंबर को गणित, 7 नवंबर को सोशल साइंस, 11 नवंबर को विज्ञान, 14 नवंबर को अंग्रेजी, 17 नवंबर को हिंदी/उर्दू, 19 नवंबर को कंप्यूटर साइंस, 21 नवंबर को वोकेशनल सब्जेक्ट, 23 नवंबर को होम साइंस, 24 नवंबर को अतिरिक्त/ऑप्शनल सब्जेक्ट (कश्मीरी, डोगरी, भोटी, पंजाबी, अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत), 25 नवंबर को संगीत और 27 नवंबर को चित्रकला व कला और रेखाचित्र का पेपर होगा.

लगभग 95,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल

टाइम टेबल के अनुसार, हर पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा. करीब 95,000 छात्र इस साल परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा कश्मीर संभाग, जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी.

कोर्स में 15% की छूट

रिपोर्ट्स के अनुसार, बारिश, बादल फटने, गर्मी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण छात्रों के पढ़ाई पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए JKBOSE ने छात्रों को राहत दी है. बोर्ड ने कोर्स में 15% की छूट देने की घोषणा की है. यानी छात्रों को केवल 85% सिलेबस से ही परीक्षा के लिए तैयार करनी होगी, जिसे कुल 100% माना जाएगा.

कक्षा 10वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें? (JKBOSE 10th Date Sheet 2025)

JKBOSE कक्षा 10वीं की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको JKBOSE Class 10 Exam Schedule 2025 PDF लिंक पर क्लिक करना है.

ऐसा करते ही डेटशीट स्क्रीन पर आ जाएगी.

छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

