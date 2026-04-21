JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें परिणाम और स्कोरकार्ड

JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) ने आज यानी 21 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जेकेबीओएसई द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर समर जोन (जम्मू डिविजन) के लिए कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 की घोषणा की है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस के माध्यम से भी जेकेबीओएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट देखने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. केंद्र शासित प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम को अब ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें जेकेबीओएसई 10वीं के परिणाम?

सबसे पहले जेकेबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर JKBOSE 10th Result का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स को दर्ज करके लॉगिन कर लें. सबमिट पर क्लिक करने के बाद व्यू रिजल्ट पर क्लिक करें और रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से मार्कशीट भी देख पाएंगे जहां स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज अंक दिखेंगे.

SMS से कैसे चेक करें जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

जेकेबीओएसई की ऑफिशियल वेबसाइट jkresults.nic.in के न चलने पर या क्रैश हो जाने पर स्टूडेंट्स चाहें तो बिना इंटरनेट रिजल्ट देखने का प्रोसेस अपना सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट को फोन में मैसेज बॉक्स ओपन करना होगा. कक्षा 10वीं परिणाम देखने के लिए 'JKBOSE10 <Space> Roll Number' दर्ज करने के बाद 5676750 नंबर पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद मैसेज के माध्यम से ही स्टूडेंट्स अपने अंक और पास-फेल का स्टेटस देख सकेंगे.

जेकेबीओएसई 10वीं की मार्कशीट में क्या-क्या देख पाएंगे?

जेकेबीओएसई 10वीं रिजल्ट चेक करने के साथ ही मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. हालांकि, फाइनल मार्कशीट स्कूलों द्वारा दी जाती है. प्रोविजनल मार्कशीट का इस्तेमाल 11वीं क्लास या अन्य किसी चीज में एडमिशन के लिए कर सकते हैं. मार्कशीट में छात्र का पूरा नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज अंक समेत टोटल अंक और पास या फेल का स्टेटस देखा जा सकेगा.

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