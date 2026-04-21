Advertisement
trendingNow13186801
Hindi Newsशिक्षाJKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें परिणाम और स्कोरकार्ड

JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें परिणाम और स्कोरकार्ड

JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जेकेबीओएसई ने 21 अप्रैल, 2026 को समर जोन (जम्मू डिविजन) के लिए 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. स्टूडेंट्स सरल प्रोसेस को अपनाकर कक्षा 10वीं के परिणाम 2026 चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JKBOSE 10th Result 2026 OUT
JKBOSE 10th Result 2026 OUT

JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) ने आज यानी 21 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जेकेबीओएसई द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर समर जोन (जम्मू डिविजन) के लिए कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 की घोषणा की है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस के माध्यम से भी जेकेबीओएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट देखने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. केंद्र शासित प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम को अब ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं. 

कैसे चेक करें जेकेबीओएसई 10वीं के परिणाम?

  1. सबसे पहले जेकेबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in पर जाएं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. होमपेज पर JKBOSE 10th Result का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स को दर्ज करके लॉगिन कर लें.

  4. सबमिट पर क्लिक करने के बाद व्यू रिजल्ट पर क्लिक करें और रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. यहां से मार्कशीट भी देख पाएंगे जहां स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज अंक दिखेंगे.

SMS से कैसे चेक करें जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

जेकेबीओएसई की ऑफिशियल वेबसाइट jkresults.nic.in के न चलने पर या क्रैश हो जाने पर स्टूडेंट्स चाहें तो बिना इंटरनेट रिजल्ट देखने का प्रोसेस अपना सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट को फोन में मैसेज बॉक्स ओपन करना होगा. कक्षा 10वीं परिणाम देखने के लिए 'JKBOSE10 <Space> Roll Number' दर्ज करने के बाद 5676750 नंबर पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद मैसेज के माध्यम से ही स्टूडेंट्स अपने अंक और पास-फेल का स्टेटस देख सकेंगे.

जेकेबीओएसई 10वीं की मार्कशीट में क्या-क्या देख पाएंगे?

जेकेबीओएसई 10वीं रिजल्ट चेक करने के साथ ही मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. हालांकि, फाइनल मार्कशीट स्कूलों द्वारा दी जाती है. प्रोविजनल मार्कशीट का इस्तेमाल 11वीं क्लास या अन्य किसी चीज में एडमिशन के लिए कर सकते हैं. मार्कशीट में छात्र का पूरा नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज अंक समेत टोटल अंक और पास या फेल का स्टेटस देखा जा सकेगा.

ये भी पढ़ें- UP Board Result 2026: जल्द खत्म होने वाला है इंतजार! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in पर होगा जारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

jkbose

Trending news

पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
War news
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
jammu kashmir news
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
Heatwave Alert India
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
Pahalgam attack
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू
Pahalgam attack
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू
QR कोड, चप्पे-चप्पे पर नजर...पहलगाम अटैक के एक साल बाद कैसा है बैसरन घाटी का हाल?
Pahalgam attack
QR कोड, चप्पे-चप्पे पर नजर...पहलगाम अटैक के एक साल बाद कैसा है बैसरन घाटी का हाल?
30 साल से आजमा रहे थे किस्मत, बैसाखी पर भर गई झोली; मैया ने लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की
Baisakhi Bumper Lottery
30 साल से आजमा रहे थे किस्मत, बैसाखी पर भर गई झोली; मैया ने लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की